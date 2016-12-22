На Сумщине часть пенсионеров получит пенсии раньше

С целью обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2017 Правительством принято решение, которым установлено, что частично пенсию по январь 2017 будет выплачено в декабря 2016 года.

Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения в период с 4 по 15 января 2017 включительно, пенсия на их банковский счет будет зачислена в период с 27 по 29 декабря.

Те, которые получают пенсию через почтовые отделения с 4 по 10 января 2017 включительно, пенсия будет выплачиваться, начиная с 27 декабря.

Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь 2017 года на почтовых отделениях в последние дни декабря, смогут получить ее с 5 января.

Для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты пенсии с 16 по 25 января или через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 11 по 25 января, пенсия будет выплачиваться в обычном режиме в установленные строки, информирует Сумская ОГА со ссылкой на «Урядовий портал».