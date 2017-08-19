На Сумщине будут «вкладываться» в безопасность

Главам городов и районам поручено усилить работу по приобретению и установке камер видеонаблюдения. Камеры помогут уменьшить уровень преступности и быстрее раскрывать преступления.

На Сумщине разработан проект программы «Безопасный город — безопасная область», который предусматривает установку камер видеонаблюдения на самых оживленных улицах и на общественно важных или опасных объектах. Сегодня камеры видеонаблюдения уже активно устанавливаются в Сумах, Ахтырке, Ахтырском и Белопольском районах. На установку камер из местных бюджетов городов и районов уже выделено 4 577 361 грн. из 10 115 896 грн. запланированных, — сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Напомним, 27 июня в мэрии Сум состоялась рабочая встреча городских властей с представителями СБУ, полиции и спасателей по установлению по городу камер видеонаблюдения в рамках подпрограммы «Безопасный город».

Как отметил начальник отдела информационных технологий и компьютерного обеспечения Виктор Беломар, на приобретение необходимого оборудования и техническую поддержку необходимо 155 млн грн. В целом по городу планируется установить 165 камер видеонаблюдения (стоимость одной — около 33,7 тыс. грн.).