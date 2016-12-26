На Сумщине 20 лет строят ЦРБ (фото)

Более двадцати лет ахтырчане наблюдают процесс строительства больничного комплекса на Петропавловской, 15. Недавно состоялось официальное открытие новых помещений отделений больницы. Уже через месяц после получения декларации о завершении строительства и размещения в помещениях оборудования пациенты смогут проходить лечение в ортопедическом, офтольмалогичном и отоларингологическом отделениях, сюда же будут переведены приемное отделение.

На 2017 год планируется строительство 6-го пускового комплекса Ахтырской ЦРБ, сметная стоимость которого составляет 46,9 млн грн. Комплекс включает операционный блок с анестезиологическим отделением, а также отделение гемодиализа и кислородный пункт, расположенный в отдельном здании. В настоящее время идет корректировка проектно-сметной документации и по 7-му пусковому комплексу. Ориентировочная сметная стоимость этого комплекса около 35 млн грн.

Об этом заявил глава Сумской ОГА Николай КЛОЧКО при подписании Акта готовности к эксплуатации отделений 5 пускового комплекса Ахтырской ЦРБ 30 декабря.

Строительство 5 пускового комплекса завершено за средства Государственного фонда регионального развития и местного бюджета Ахтырки. Выделенные в 2016 году 27,5 млн грн (17,5 млн грн — средства ДФРР, 10 млн грн — субвенция из Ахтырки) позволили провести строительство в приемном, физиотерапевтическом, отоларингологическом и травматолого-ортопедическом отделениях с соответствующим оснащением.