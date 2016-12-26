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На Сумщине 20 лет строят ЦРБ (фото)

Сегодня, 09:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Более двадцати лет ахтырчане наблюдают процесс строительства больничного комплекса на Петропавловской, 15. Недавно состоялось официальное открытие новых помещений отделений больницы. Уже через месяц после получения декларации о завершении строительства и размещения в помещениях оборудования пациенты смогут проходить лечение в ортопедическом, офтольмалогичном и отоларингологическом отделениях, сюда же будут переведены приемное отделение.
На 2017 год планируется строительство 6-го пускового комплекса Ахтырской ЦРБ, сметная стоимость которого составляет 46,9 млн грн. Комплекс включает операционный блок с анестезиологическим отделением, а также отделение гемодиализа и кислородный пункт, расположенный в отдельном здании. В настоящее время идет корректировка проектно-сметной документации и по 7-му пусковому комплексу. Ориентировочная сметная стоимость этого комплекса около 35 млн грн.
Об этом заявил глава Сумской ОГА Николай КЛОЧКО при подписании Акта готовности к эксплуатации отделений 5 пускового комплекса Ахтырской ЦРБ 30 декабря.
Строительство 5 пускового комплекса завершено за средства Государственного фонда регионального развития и местного бюджета Ахтырки. Выделенные в 2016 году 27,5 млн грн (17,5 млн грн — средства ДФРР, 10 млн грн — субвенция из Ахтырки) позволили провести строительство в приемном, физиотерапевтическом, отоларингологическом и травматолого-ортопедическом отделениях с соответствующим оснащением.

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