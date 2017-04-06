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На рынке в Тростянце появился «стратегический» объект (фото)

Сегодня, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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На рынке в Тростянце появился «стратегический» объект (фото)

На Европейском рынке по ул. Вознесенской в Тростянце созданы надлежащие условия для потребностей и удобств всех, кто там работает и кто приходит в качестве покупателя. За средства городского бюджета осуществлено капремонт и перепланировка сторожевого помещения. Теперь большую его половину занимает современный туалет на две кабинки со всеми удобствами: умывальник, электрический подогрев воды, сушилка для рук. Посещение санитарной комнаты является платным (3 грн.) для всех без исключения лиц.
Чтобы частично компенсировать работникам рынка расходы, решением исполкома городского совета для них снижена арендная плата за землю под МАФами (было — 50 коп. за 1м2, стало — 40 коп. за 1 м2). Как пояснил директор рынка Сергей Исаев, выходящие из этого, владельцы/арендаторы павильонов, расположенных на земельном участке площадью 30 м2, сэкономят за месяц 90 грн, для тех, чьи павильоны занимают площадь 25 м2 экономия средств за месяц составит 75 грн., — сообщает сайт Тростянецкого горсовета.

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