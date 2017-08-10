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На радость пешеходам и велосипедистам в Сумах

Сегодня, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама
На радость пешеходам и велосипедистам в Сумах

В Сумах на Героев Сумщины обустраивают тротуар с велодорожками
На прошлой неделе начаты работы по благоустройству тротуара с обустройством велодорожек на ул. Героев Сумщины (со стороны сквера и библиотеки). Работы планируют завершить через три недели. Стоимость работ – 1,5 млн грн.
Как сообщил советник городского головы по вопросам благоустройства Владимир ШИЛОВ, работы ведутся по заказу Департамента инфраструктуры. «Это уже третий проект. Аналогичные на ул. Прокофьева и Харьковской, где ремонтируют тротуары и обустраивают на них велодорожки с одной стороны в двух направлених. На Прокофьева на велодорожке сделали трафарет и здесь тоже сделают. Протяженность на ул. Героев Сумщины около 900 м. В этом году сделают тротуар со стороны библиотеки, на следующий год — с другой», — сообщил он.
Стоимость работ на улице Прокофьева — 5 млн грн. Работы сейчас ведутся на одной стороне. На Харьковской велодорожку строят по одной стороне в двух направлениях, от тротуара не отделяют. Стоимость работ — ориентировочно 1,2 млн грн. Велосипедисты долго ждали этого «чуда».
Комплексная программа по обустройству велодорожек «Два колеса» была принята депутатами 19 декабря 2012 г. Рассчитанная на 2013-2018 гг., она призвана сделать Сумы ближе к Европе. Ее реализация предусматривала строительство и обустройство в Сумах 15 велосипедных маршрутов общей протяженностью 23,6 км. Общее финансирование программы – 7,6 млн грн., в том числе 3,8 млн грн. из городского бюджета.

Цитата
«В текущем году мы заказали проектно-сметную документацию на капитальный ремонт тротуара с устройством велосипедной дорожки по улице Троицкой. Также на следующий год планируем улицу Харьковскую до проспекта Лушпы по другой стороне», — Роман Рябоконь, начальник отдела благоустройства Департамента инфраструктуры.

Фото автора.
В начале пути. Решили исправиться. В июле, получив ответ на запрос, инициатор этой программы Сергей Малюк не удержался от критики: «За 4,6 роки існування програми «Два колеса» влада спромоглася виготовити АЖ ДВА ПРОЕКТИ. Згідно програми на цей час повинно бути збудовано більш 80 відсотків велодоріжок. Тобто 20 км!»
Инна Стасова, «Панорама» №39

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