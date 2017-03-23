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18.05 Четверг

Мыслите нестандартно: гороскоп на 18 мая

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
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Мыслите нестандартно: гороскоп на 18 мая

Стоит отказаться от стереотипного мышления. Сегодняшний день подарит много возможностей преуспеть, но для этого нужно забыть о своей привычной модели поведения и абстрагироваться от мнения посторонних людей.
Овен:
Овнам на сегодняшний день следует снизить интеллектуальную нагрузку. Если есть возможность, езжайте прочь из офисных стен и займитесь умеренно тяжёлой физической работой (именно она будет вам удаваться лучше всего).
Телец:
Тельцам сегодня следует перенести все важные дела и ответственные задания на вечерние часы. Днём вы будете слишком медлительны и нерасторопны, так как не сможете окончательно отойти от атмосферы минувших выходных.
Близнецы:
Близнецам сегодня придётся на время забыть о своей природной прямолинейности. Вы будете неоднократно лукавить, выкручиваться и юлить в общении с высокопоставленными особами, которые привыкли разговаривать при помощи намёков и загадочных фраз.
Рак:
Ракам сегодня следует поберечь свои физические и моральные силы для будущих профессиональных свершений. Самый правильный вариант — посвятить этот день планомерной подготовке к напряжённой работе и категорически отказаться от суеты.
Лев:
Перед Львами в этот день откроются новые профессиональные горизонты. Однако прежде, чем вы ответите «да» на перспективное предложение о работе, вам придётся собрать внеочередной семейный совет.
Дева:
Девы 18 мая 2017 окажутся во власти ложных выводов и напрасных тревог. Внезапно вспыхнувший в вашей душе интерес к какой-то особе вы примите за пылкую влюблённость, а прохладный тон своего руководства вы расшифруете как очень тревожный сигнал.
Весы:
Весы в этот день пойдут наперекор голосу здравого смысла. Решив сделать дорогую покупку в момент, когда до следующих финансовых поступлений ещё далеко, вы рискуете сильно испортить внутрисемейную атмосферу и спровоцировать крупный скандал.
Скорпион:
Скорпионы сегодня испытают непреодолимое желание внести в свои любовные отношения разнообразие и новизну. С этой целью вы организуете очень необычное романтическое свидание, после которого ваша вторая половинка напрочь забудет про недавний конфликт.
Стрелец:
Стрельцам придётся обратиться за помощью в медицинское учреждение. Вы откажетесь верить, что смогли простыть в конце весны, однако врач объяснит вам причины этого недуга (ваш сильный насморк спровоцировало цветение растений и трав).
Козерог:
Козероги в этот день лишь на миг поддадутся всеобщему пессимизму. Быстро вернувшись в себя, вы сможете объяснить своим коллегам, что не стоит так сильно переживать из-за смены руководителя, ведь увольнение никому из вас не грозит.
Водолей:
Водолеев в этот день будет выделять из толпы экстраординарная причёска и очень яркий наряд. Ранним утром, собираясь отправиться на работу, вы почему-то решите, что именно так должен выглядеть модный и уверенный в себе человек.
Рыбы:
Рыбы сегодня испытают психологический комфорт от своего пребывания на работе. Однако в вечерние часы ваше внутреннее равновесие исчезнет без следа, и виной тому станут очередные дерзкие выходки младших членов вашей семьи.

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