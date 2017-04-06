Мобилизация офицеров запаса-2017 (инфографика)

30 мая министр обороны Степан Полторак подписал приказ о призыве офицеров запаса на службу в Вооруженные Силы Украины.Срок призыва составляет 18 месяцев.

В общей сложности в ряды украинской армии планируется призвать около четырех тысяч офицеров запаса возрастом до 43 лет и наличием высшего образования и законченного обучения на военной кафедре ВУЗа. Под призыв попадают отвечающие этим критериям мужчины и женщины, не имеющие судимостей.

Отбор на военную службу по призову офицеров запаса завершен 21 июня. Всего для прохождения службы в Вооруженных силах Украины было отобрано одна тысяча человек, сообщил министр обороны Степан Полторак.

«Слово и Дело» разбиралось, кто попадает под призыв и каковы условия прохождения службы.

От призыва освобождаются те из офицеров запаса, в семье которых кто-то погиб или получил инвалидность во время военной службы или военных сборов.

Срок призыва офицеров запаса составит 1,5 года, причем 3 месяца из этого срока уйдут на подготовку в военных высших учебных заведениях, после чего офицеры приступят непосредственно к военной службе.

По условиям прохождения службы в зону АТО будут направляться только те из офицеров, которые лично выразят желание поехать в район боевых действий и пройдут соответствующую подготовку.

При этом на время мобилизации за ними будет сохраняться должность и зарплата независимо от формы собственности предприятия.

После окончания полуторагодовой службы офицер сможет принять решение о подписании контракта либо уволиться в запас.

Отсрочку от призыва офицеры запаса могут получить по состоянию здоровья – на один год. Также отсрочка положена по различным семейным обстоятельствам: при наличии ребенка в возрасте до трех лет, двух и более детей, беременной жены, а также если супруг или ребенок офицера запаса является инвалидом.

Также отсрочку от призыва получают священники, полицейские, медработники при условии полной нагрузки на должности, а также в случае, если они работают в сельской местности.

Помимо них отсрочка положена также школьным учителям, которые имеют полное высшее образование, а также кандидатам и докторам наук, которые занимаются научной деятельностью.

Кроме того, отсрочка положена сельским головам и мэрам городов и учащимся дневной формы в ВУЗах вместе с офицерами запаса, которые проходят обучение в интернатуре, аспирантуре или докторантуре.

За уклонение от призыва положена административная и уголовная ответственность: так, за первую неявку в военкомат без уважительных причин положен штраф в размере от 170 до 510 гривен, за повторную – он увеличится до суммы в 510-1700 гривен. Особо злостных уклонистов ждет ограничение свободы на срок до трех лет.