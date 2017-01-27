Митинг в Сумах (фото)

Сегодня под стенами облгосадминистрации на пл. Независимости в Сумах собрались участники АТО и активисты, поддерживающие железнодорожную блокаду на востоке страны. Они требуют проведения сессии Сумского областного совета.

«Я готовлю распоряжение о проведении сессии, и сейчас мы постараемся собрать депутатов. Но сделать это не так просто: люди работают в районах, кто-то в командировке, кто-то на больничном… И, в конце концов, мы должны придерживаться определенной процедуры и норм действующего законодательства», — заявил председатель сумского областного совета Владимир Токарь.

Заместитель председателя облгосадминистрации Иван Боршош считает, что все должно происходить в правовом поле, — сообщает сайт Сумской ОГА.