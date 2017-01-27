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Митинг в Сумах (фото)

Сегодня, 13:34 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Панорама Панорама

Сегодня под стенами облгосадминистрации на пл. Независимости в Сумах собрались участники АТО и активисты, поддерживающие железнодорожную блокаду на востоке страны. Они требуют проведения сессии Сумского областного совета.
«Я готовлю распоряжение о проведении сессии, и сейчас мы постараемся собрать депутатов. Но сделать это не так просто: люди работают в районах, кто-то в командировке, кто-то на больничном… И, в конце концов, мы должны придерживаться определенной процедуры и норм действующего законодательства», — заявил председатель сумского областного совета Владимир Токарь.
Заместитель председателя облгосадминистрации Иван Боршош считает, что все должно происходить в правовом поле, — сообщает сайт Сумской ОГА.

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  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 14:31

    Цитата з Єдиного державного реєстру судових рішень:

    З отриманих грошей, міністр палива, енергетики та вугільної промисловості «ЛНР» сплачує близько 47% податку від суми вивезеного вугілля з зазначених вугільних підприємств на окупованій території до бюджету т.зв. «ЛНР». Дані грошові кошти в подальшому направляються на виплату заробітної платні членам терористичних угруповань «ЛНР», які здійснюють терористично-диверсійну діяльність в інтересах так званої ЛНР (озброєні напади на представників правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ, посягання на життя та здоровя представників органів місцевого самоврядування регіонів та окремих громадян, які займають проукраїнську позицію тощо), а також закупівлю амуніції, форми тощо.
    http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/63542156

    То есть, Клочко и его соратники, выступая против Блокады, выступая за торговлю и финансирование террористов, являются неприкрытыми коллаборантами

  • chupaka
    chupaka | Сегодня, 14:32

    Тимошенко призвала Порошенко ответить за разгон блокады на Донбассе
    http://newsone.ua/ru/timoshenko-prizvala-poroshenko-otvetit-za-razgon-blokady-na-donbasse/
    Цитата:
    «Она также обратила внимание на правовой анализ экс-судьи Конституционного суда Виктора Шишкина, который, ссылаясь на статью 8-бис Римского статута Международного уголовного суда, отметил: «Линия фронта не может пересекаться заинтересованными лицами с целью торговой деятельности, поставки материалов, оборудования, сырья или товаров».

    «Именно это делала украинская власть — нарушала Римский статут. И именно поэтому не подлежит ратификации Римский статут в этом зале, потому что они хотят зарабатывать на войне, а не бороться с ней и не прекращать ее», — добавила Тимошенко.

    Парламентарий обратила внимание на то, что согласно ст.17 ч.1 Конституции Украины «защита суверенитета является обязанностью каждого гражданина, а не только государства, и, если должностные лица или органы власти не выполняют своих функций по защите Украины, то это обязаны делать граждане».

    «Наши ветераны АТО, наши добровольцы, которые блокировали торговлю на крови, — они таким образом защищали Украину. А преступниками является власть, которая реально зарабатывает деньги на смерти», — подытожила Тимошенко.»

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