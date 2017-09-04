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Маленькой Кате, чудом выжившей после жуткого ДТП на Сумщине, нужна операция (видео)

Сегодня, 07:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Двухлетняя малышка из Ахтырки нуждается в помощи. Вместе с родителями девочка попала в страшное ДТП: их машину протаранил пьяный водитель. Ребенок с мамой сразу попал в реанимацию. Крохе почти оторвало голову, но медики обычной районной больницы сотворили чудо, — говорится в сюжете НТН.
Девочка получила травму, которую врачи называют переломом палача. Удар пришелся на место, где заканчивается продолговатый мозг, который управляет всеми функциями организма, и начинается спинной. Голова оторвалась и сместилась к переду, но ребенок был жив, работал ручками. И это стало поводом для того, чтобы спасти, даже несмотря на требования и распоряжения многих не трогать, потому что это безнадежно. Это был один шанс из миллиона — спасти Катю, и отец уговаривал врачей попробовать. Ортопед рискнул и вправил кости. В небольшой районной больнице совершили чудо.
25 дней ребенок был в критическом состоянии. Высокая температура, болезненные пролежни на голове и подбородке, постоянные уколы и рентгены. Только потом кроху смогли транспортировать в Институт ортопедии. И новая страшная весть: первое МРТ показало полный разрыв спинного мозга с волокнами в области последнего шейного — второго грудного позвонка. Год Катя провела в больничных палатах, но динамикой своего восстановления поражала медиков. Ранее девочка не держала голову, сейчас же держит и голову, и полспины.
Впрочем, большего отечественные врачи сделать не могут. Помощь предложили китайские медики. Они согласились сделать операцию по подсадке стволовых клеток за 25 тысяч долларов. Для семьи же, которая уже год провела в больницах и реабилитационных центрах, такая сумма непосильна. Поэтому родители просят помочь их маленькой Кате снова ходить и полноценно жить.
Реквизиты для помощи:
5168 7573 3761 7502
Константин Конвисар (папа Кати)
Тел. 068 065 5662
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