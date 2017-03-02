Макрон против Ле Пен

Французы сделают выбор 7 мая

В конце следующей недели французам предстоит выбрать себе нового президента. Учитывая личности кандидатов, которые вышли во второй тур, без сомнения, это будет исторический выбор.

Первый тур выборов 23 апреля проходил в необычайно напряженной обстановке — на улицы и к избирательным участкам вышли десятки тысяч полицейских и военных с автоматическим оружием, поскольку ожидались теракты исламских экстремистов. Однако все прошло спокойно, а сам ход голосования неожиданностей не принес — во второй тур вышли еврооптимист-центрист Эммануэль МАКРОН и пропутинская правая Мари Ле ПЕН, которые получили 23,7% и 21,7% поддержки соответственно. Представитель социалистов, которые находятся при власти, Бенуа Амон получил лишь 6%. Такой результат социалистов является наихудшим с 1969 года. На втором месте оказался республиканец Франсуа ФИЙОН, за которого отдали свои голоса 19,9% французов. Немногим меньше получил крайне левый кандидат Жан-Люк МЕЛАНШОН с результатом в 19,6%. Впервые в послевоенный период истории Франции во второй тур не прошел ни один кандидат из двух основных партий – республиканцев и социалистов Кроме того, сумма голосов за эти «классические» партии политической системы страны также упала до исторического минимума. Это свидетельствует о высоком уровне недоверия французов к традиционным политикам, которые не в состоянии дать ответы на вызовы нынешней эпохи: засилие мигрантов с Ближнего Востока и Африки, провал политики поликультурализма, связанное с этим нарастание террористической угрозы, застой в экономике страны и прочее. Именно поэтому лидер нового движения «Вперед!», созданного меньше года тому, Эммануэль Макрон и смог победить тяжеловесов традиционной французской политики с разгромным счетом, хотя еще в начале января 2017 г. опросы показывали, что избиратели больше всего склонны голосовать за кандидата традиционных оппонентов социалистов — республиканца Франсуа Фийона. Но его шансы подкосили как уже упоминавшееся глубокое недоверие к старым политикам, так и скандал вокруг его родственников, которые получили сотни тысяч евро за работу якобы его помощниками. Предвыборная программа Макрона — микс с элементами как левого, так правого толка: например, он предлагает увеличить минимальный оклад и зарплаты работников с низкими доходами и в то же время либерализовать рынок труда и сократить 120 тыс. рабочих мест в бюджетном секторе. Макрон также является убежденным сторонником существования Евросоюза и НАТО и считает, что страна должна оставаться открытой для эмигрантов.

Полная противоложность ему — лидер ультраправой партии «Национальный фронт» Мари Ле Пен. Основные постулаты ее антиевропейской экономической программы полностью связаны с политическими — Франция должна окончательно порвать с ЕС, денонсировать все его директивы в экономике, обязательные ныне, выйти из зоны евро, выйти из военной организации НАТО, проводить собственную внешнюю политику, никак не согласуя ее с ЕС. Ни для кого ни секрет, что при всем этом Мари Ле Пен — полностью пророссийский кандидат – она поддерживает Владимира Путина, выступает в поддержку агрессии России против Украины, за признание аннексии Крыма и отмену санкций против России, введенных в связи с этим.

Социологи прогнозируют, что во втором туре 7 мая Эммануэль Макрон уверенно победит Ле Пен (65% против 42%). В его поддержку уже высказались социалисты и республиканцы — чтобы не допустить в Елисейский дворец Ле Пен. Однако перед президентским выборами в США 2016 г. многие так же были уверены в победе Хиллари КЛИНТОН, так что в нынешнем мире возможно все…

Фото из открытых источников

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Чья возьмет. Большинство французов уверены в победе Эммануэля МАКРОНА, однако у Ле Пен более дисциплинированный и мобилизованный электорат, который может принести Франции сюрприз

Сергей Бондаренко, «Панорама» 19