Люди Сумщины: Семен Салатенко о войне ценностей

Для Украины редкость, когда человек из высокого кабинета «спускается» на реальную войну. Тем более, когда год назад он свое уже отвоевал в составе добровольческого батальона. Бывший глава областного совета Сумской области Семен Салатенко из таких. Уволенный со скандалом с должности руководителя совета в декабре 2016-го, три месяца назад он подписал контракт на службу в ВСУ.

Сейчас, являясь бойцом 128-й отдельной горно-пехотной бригады, проходит тренировку на полигоне. Между тем, обещает не прогуливать сессии, а совмещать военную службу и политику.

Удастся ли это депутату («Батькивщина»), сможем узнать, когда его часть перебросят в зону АТО. Пока же Цензор.НЕТ спросил у Салатенко, что побудило его уйти воевать, готова ли Сумщина к возможному путинскому вторжению и как он видит децентрализацию.

НИКАКОГО РОССИЙСКОГО ВТОРЖЕНИЯ В СУМСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

- Семен, почему именно 128-я бригада?

- Первый год войны я воевал в составе «Днепра-1″. Мы освободили и обороняли поселок Пески. Когда «Днепр-1″ вывели из Песков, большинство добровольцев уволились и перешли в ту бригаду, которая зашла на их место. Это была 128-я бригада. Поэтому, когда передо мной снова встал вопрос идти воевать, я решил махнуть к своим. А пока махал, на Новый год нас из Песков вывели. Сейчас мы усиленно тренируемся на полигоне, чтобы снова вернуться в зону АТО. Будем надеяться, что это будут родные Пески, Широкино или Авдеевка.

- Ну а в целом, почему решили вернуться на фронт?

- Я патриот и националист. Реноме лидера я могу подтвердить только тогда, когда буду тянуть лямку, как все. Мы боремся за великую Украину, а не просто за независимую Украину, которая моет туалеты всей Европе, и ни на что не влияет. Если мы в этой войне не победим, то еще наши внуки будут воевать. Это война ценностей, и она продолжается уже много веков. Если кто-то думает, что это война за Донбасс и за Крым, то это не так. Отдадим Донецк с окрестностями — тогда придется воевать за Сумы, за Харьков, за Полтаву. У нас конфликт мировоззрения. Как у евреев с арабами. Там никогда мира не будет. Так и у нас, и это нужно принять.

- Сумская область граничит с Россией. Главное разведуправление Минобороны называет северную границу одним из районов возможного открытого вторжения РФ. Насколько Сумская область готова к возможной агрессии со стороны РФ?

- Сумская область к агрессии России не готова. Но суть в том, что агрессии как таковой не будет. Разговоры о танках на российской границе – не более чем разговоры. У России нет сил для полномасштабного вторжения. Сеять смуту и хаос в Украине – это они могут, но полномасштабного вторжения, как Гитлера в июне 1941 года, не будет. Когда начинаются разговоры об этом, нужно понимать, что нас обманывают и просто из кармана вытягивают деньги. Война будет на Донбассе и, возможно, в Крыму и околокрымских территорий. Мы к ней должны готовиться.

- Вы говорите на основе разведданных?

- Я оперирую логическими фактами. Путин сосредоточил на восточных границах Украины 50 тысяч человек. Для грамотного наступления должно быть соотношение сил как минимум 3 к 1. Не говоря о том, что огромное количество сил должно быть задействовано на удержание этих территорий. Количество войск на Донбассе превышает эту цифру. Соответственно, никакого вторжения не может быть. Путинские войска на границе – не более, чем запугивание. Российское вторжение уже превратилось в страшилку для детей. Как план «Шатун» – для отвлечения внутреннего внимания.

Нужно реформирование армии и вооруженных сил. Никакая «стена Яценюка» область не защитит. Все эти окопы будут преодолены за час. Я сторонник стратегии спартанского царя Агесилая ІІ. Когда у него спросили, где спартанские стены, он показал на своих воинов и сказал: «Вот спартанские стены». Сильное общество с хорошо поставленной военно-патриотической подготовкой, свободным ношением оружия и, самое главное, сильной армией – это гарантия ненападения с любой границы.

- Какова роль теробороны? И как с этим обстоят дела на Сумщине?

- Опять-таки, тероборона ничто без сильной армии. Это как обсуждать хорошие боковые зеркала у машины, если у нее отсутствует мотор.

- И как выглядит реформирование армии изнутри? Если сравнивать то, как было два года назад, и сейчас, видны ли сдвиги?

- Я не даю оценок, я же солдат. Это школа жизни. Был момент, когда я приказывал, теперь я подчиняюсь. Во-первых, ранее я был в добробате, там немного по-другому, чем в армии. Как есть, так и есть. Мне нравится командир, личный состав. Касательно общих вопросов организации – лучше почитайте, что пишет Юрий Касьянов и другие независимые волонтеры. Но не провластные – не Бирюков или Рычкова. Надеюсь, их в аду заставят носить те берцы, которые они хвалят.

Самая большая ценность в армии – жизнь солдата. Солдаты – не мусор и не расходный материал. Людей, которые относятся к солдатам, как к расходному материалу, не должно быть в армии.

БЛОКАДА — ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ПОБЕДЫ

- Вы не хотите говорить об обеспечении и реформе армии, тогда задам вопрос о боевом настрое.

- Настроения в армии передали действия бойцы 16-го батальона месяц назад (поддержали блокаду ОРДЛО, – ред.). С ними согласны очень многие. Сейчас блокада – наиболее животрепещущая тема. Я уверен, что это могло бы вылиться не просто в гражданское противостояние, но даже в гражданскую войну.

Блокада – это один из элементов победы. Если кто-то говорит, что это не так, то покажите другой инструмент. Мы можем победить двумя путями. Первый – военный, когда мы наступаем и выгоняем врага со своей территории. Это кровавый путь. Хорошо, мы бережем жизни наших военных. Какой второй вариант? Тотальной блокадой привести к коллапсу всех внутренних структур сепаратистских республик, и зайти туда без единого выстрела.

Если мы продаем им товары, наполняем деньгами их экономику, содержим их население на пенсии и дотации, за них платим коммуналку, то война будет вечно. И идея выборов на Донбассе также пагубна. Я должен буду объяснить Людмиле Анатольевне, бабушке моего воспитанника, Героя Украины Севера, погибшего в ДАПЕ, что убийцы ее внука спокойно являются депутатами местных советов и живут припеваючи. Она после этого будет продолжать любить Украину? Великая страна никогда не будет великой, если будет склоняться перед кучкой террористов. Ни одна великая страна не ведет переговоры с террористами. Террористов уничтожают! Если мы не можем уничтожить террористов военным путем, значит, должны задушить экономическим путем. То есть, экономической и социальной блокадой.

- Как оцениваете решение СНБО о прекращении торговли с оккупированными территориями?

- Решение СНБО я оцениваю как капитуляцию правительства перед блокировщиками. И это правильная капитуляция. Полностью согласен с тем, что главным блокировщиком должно быть государство — что здесь, что в Крыму. Я и мои сослуживцы блокаду поддерживаем, и настроение после этого бодрое. Надеемся что постановление СНБО будет выполняться, а не так, как всегда. Чтоб нам не пришлось брать ситуацию в свои руки.

- За террористами стоит Россия. Сейчас многие товары Украина вынуждена покупать у России или Россия выступает транзитером. Чем это не помощь агрессору?

- Уголь не продается только в России.

- Официальная позиция Минэнергетики: Украина не успевает вовремя организовать покупку и доставку угля из других стран.

- Но за три года можно было это организовать! Но Бог с ним, с углем. 600 фирм официально торгуют 2 тысячами наименований товаров с той стороны – по разрешению СБУ. Уголь только один из этих товаров. Остальное – что? Свет, газ, вода, пенсии.

- Вы выступаете против выплаты пенсий тамошним пенсионерам?

- Мы не платим пенсии нашим людям, которые живут в Польше или Чехии, являясь при этом гражданами Украины пенсионного возраста. Вопрос, почему мы должны платить пенсии на территории, которые не контролируем?

- Такое сравнение весьма спорно. Ведь Украина признает эту территорию своей, но временно оккупированной.

- Наши люди могут выехать на контролируемую территорию. Государство может разработать программу реинтеграции жителей Донецкой и Луганской областей – обеспечить их жильем, пенсиями и зарплатами.

- С вами не согласятся многие переселенцы. Гарантий соцжилья для них до сих пор нет, над некоторыми группами беженцев висит угроза выселения. К тому же, многие не решаются бросить свои квартиры в том же Донецке.

- А как бросили свои квартиры бойцы 5-й роты батальона «Днепр-1″, которая практически поголовно состояла из жителей Донецкой и Луганской областей? Их квартиры остались на оккупированной территории. Они понимают, что никогда не вернутся в свои родные хаты, потому что даже если закончится война, их там просто убьют оставшиеся сепаратисты. Они пожертвовали всем ради своей страны, некоторые пожертвовали жизнью. А кто-то не может бросить хату!

Опять-таки, со стороны государства должна быть программа компенсации за жилье. В конце концов, у нас куча сел с пустыми хатами стоят. Некоторые райцентры полупустые. Негде расселить людей? Было бы желание, любую проблему можно решить. Но люди, которые не желают уходить с оккупированной территории, и считают, что жить в свободной Украине плохо… какими они могут быть гражданами? Особенно ходившие на референдумы и на митинги за «ДНР» и «ЛНР».

- Как вы предлагаете проверять, кто ходил на референдум, а кто — нет?

- Мы живем в ХХІ веке, есть все фото- и видеодоказательства. Но на третий год войны у нас нет закона о лишении гражданства за сепаратизм. Выходить с флагом России и кричать «Путин, введи войска!», это не преступление –так человек выражает свое мнение. Но если он не признает государство «Украина», а кричит: «укропы», «фашистские каратели», то государство не может иметь никаких отношений с ним. Зачем государство платит пенсии тем, кто говорит ее солдатам: «Сволочи, зачем вы сюда пришли?». Я наслушался такого вдоволь, в том числе, на освобожденной территории.

Я НИКОГДА НЕ ОТДАВАЛ В СВОЕМ РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ ПРЕСТУПНЫХ ПРИКАЗОВ

- Итак, вы больше двух месяцев в армии, при этом депутатский мандат не сложили? Как намерены совмещать войну и сессии облсовета?

- Я остаюсь депутатом Сумского облсовета. Я был на сессии, с боями выбил себе отпуск для этого. Сейчас стоит проблема, как убедить руководство бригады в том, что меня надо отпускать на сессию. Она проходит раз в полтора-два месяца. Я надеюсь, что мне удастся этот казус разрешить. Тем более, я уверен, что новое руководство не будет проводить сессии часто.

Произошел регионаловско-БППшный реванш с привлечением Радикальной партии. Все начинания, которые мы делали в облсовете, отменены. Все откатилось назад. 24 февраля была сессия. Ранее мы давали слово почти всем представителям общества. Сейчас же поставили четыре кордона милиции, впускают только по пропускам. И это в годовщину гибели Небесной сотни!

- Поводом для вашей отставки послужила запись разговора, где вы убеждаете главного нарколога Сум отмазать одного из лидеров местного «Укропа» Олега Шестика от обвинения в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии. Это трактуют как давление с использованием служебного положения. Как сами оцениваете?

- Перед этим было еще три попытки моего снятия – в июне, августе, октябре. В декабре они докачали ситуацию. Так что эта пленка не была поводом к моему снятию. Причиной стала смена курса «радикалов».

- Но такой разговор состоялся?

- Могу сказать, что это фейк. Я никогда в своем кабинете не отдавал преступных приказов. Экспертизу записи не проводили. Но зато знаю, что мой товарищ сдал анализы. Первая проба показала, что он пьян. Вторые анализы, которые он пересдал на следующий день, показали, что он чист. Возникает вопрос: это заказуха против моего товарища? При том, что штраф ему так и не впаяли.

Бизнеса у меня нет, семьи нет. Надо же им было за что-то зацепиться. Я отношусь к этому с иронией. Возбудили дело, пусть расследуют и устанавливают аутентичность пленок.

- Также вас обвиняют в использовании националистических организаций в собственных политических целях. В частности, организации «Схидный корпус». Многие депутаты были возмущены их поведением и манерой общения на сессиях облсовета. Как вы сами оцениваете такие действия?

- «Схидный корпус» — это общественная молодежная организация националистического характера. Я не являюсь ее руководителем либо куратором. Я ее поддерживаю, как и десятки других. Как мои сторонники, они могут выражать мне поддержку. На сессию вход свободный. Бывало, что приходили мои противники и блокировали трибуну. Бывало, что приходили сторонники. Если меня на сессию облсовета приходит защищать организация в количестве тысячи человек – это не есть плохо. Меня пришли защищать простые люди. В то время, когда я возглавлял облсовет, любой человек мог ко мне спокойно прийти.

- Вы утверждаете, что курс поменялся. В плане конкретных решений изменения есть?

- Мы начали реформу коммунального хозяйства. Боролись за прозрачное назначение руководителей коммунальных предприятий. После череды скандалов мы протянули проект решения про организацию конкурсных комиссий – кандидатуры не назначались руководителем облсовета. На сессии 24 февраля это было отменено. Вопиющим считаю увольнение руководителя ахтырской психиатрической больницы – без какого-либо обсуждения. Она является политическим активистом и депутатом местного совета, поэтому его безосновательно обвинили. Также возвращены на руководящие должности люди, которые были сняты мной за финансовые махинации и даже за издевательство над трудовым коллективом.

Отчет губернатора приняли, фактически, не читая его, хотя речь идет о стратегии развития области. А там, в частности, отменяется поддержка сельской медицины и IT-сектора. Этот отчет раздавали уже по ходу голосования. Его нигде не обсуждали, и даже не вывешивали на сайте. Это не прозрачно! 3 млн были выделены на транспорт для руководства облсовета – 1 млн 200 тыс. на покупку новой машины и 1 млн 800 тыс. на транспортные перевозки. Это слишком даже по нынешним тяжелым временам. Зачем покупать новую машину, когда их уже есть 16?

РАЙОНЫ, ГДЕ ДОБЫВАЕТСЯ ПОЛОВИНА УКРАИНСКОЙ НЕФТИ, ЛИДИРУЮТ ПО ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМ

- Вашу деятельность на посту также оценивают по-разному. Вас обвиняли в лоббировании интересов партии «Батькивщина» и назначении на должности соответствующих людей.

- Я скажу, что все наоборот. Мне даже приходилось протягивать людей, с которыми у меня не было общего языка, но которые являются профессионалами в своем деле. Благодаря такой кадровой политике мы смогли поднять прибыльность коммунальных предприятий сначала в 13,5 раз, потом – в 22 раза. Часть коммунальных предприятий мы вывели из банкротства.

Хорошие наработки были в украинско-польских отношениях. Мы должны были подписать два выгодных договора о сотрудничестве с поляками. Организовали польско-украинский бизнес-форум, форму местного самоуправления. Впервые в восточной Украине провели форум, на который пригласили свыше тысячи депутатов местных советов. Рассказывали им о сущности децентрализации, громадах и префектах. Хотя лично я поклонником децентрализации в том виде, в котором ее предлагают, не являюсь.

- Почему?

- Для меня децентрализация заключается несколько в другом. Децентрализация – это когда реформа полиции не в смене названия, а в отделении местной, муниципальной полиции, начальник которой выбирается людьми или хотя бы назначается на сессии местного совета. Уголовная полиция, которая занимается борьбой с коррупцией и особо тяжкими преступлениями, должна остаться, но подчиняться государству. Также децентрализация – это судьи, которые выбираются, и суды присяжных. Децентрализация – это честное распределение налогов. На территории Сумской области добывается 45% нефти всей Украины, и 12% газа. Четыре района, в которых добывается половина нефти Украины, — Роменский, Лебединский, Долинский и Ахтырский, — самые нищие. Там убита инфраструктура, потому что нефтевозы разбивают дороги. Там разрушены школы, там огромнейшая проблема со здравоохранением. Эти районы лидируют по онкозаболеваниям – ведь в процессе добычи бурятся урановые пласты пород. Там большая проблема с экологией – падение уровня воды на 6 метров. В некоторых селах вода с нефтяными пятнами. Людей надо спасать путем инвестиций в инфраструктуру.

Мы боролись за принятие закона о рентных платежах. Мы хотели 10% ренты, но установлено было 5%. Только недавно закон был принят, и то в силу не вступил, и не факт, что вступит до конца 2017 года. Это как минимум несколько сотен миллионов дополнительно в бюджет развития Сумской области. Сколько дорог можно отремонтировать за 300 миллионов! То есть, речь должна идти о децентрализации финансовой, правоохранительных органов.

Также я очень поддерживал IT-сектор. Мы запланировали создать в Сумах IT-кластер. Будет жаль, если этого не произойдет. В октябре провели IT-форум. Но по факту сегодня в отчете облгосадминистрации в графе по развитию IT-сектора стоит «невыполнено».

- Какие основные пункты этой программы?

- Самый главный – в партнерстве областных и городских властей начать строительство IT-центра в Сумах. Этот город имеет один из самых передовых технических вузов Украины и всю необходимую базу, но фактически раздаривает своих специалистов другим регионам. Есть ряд сугубо сумских фирм, но этого мало. Что нужно айтишникам? Грамотно спланированное место работы и инфраструктура. Чтобы создать нормальные условия, нужен определенный план. Мы начали его создавать. Из того, что я вижу, у нынешнего руководство вовсе нет интереса в этом направлении.