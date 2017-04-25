Люди Сумщины: Бабуров о радио и о себе

СМИ, которое всегда с тобой

Беседа с коллегой. Главный редактор радио «Слобода-FM» Александр БАБУРОВ рассказывает о радио и о себе

R: Александр Владимирович, накануне нашего общего праздника, Дня журналиста, интересно подойти к теме издалека. Как журналиста Вас знают многие, но ваша жизнь связана еще и с театром. Расскажите об этом подробнее.

А. Б.: Я учился в Сумском педагогическом институте им. А. Макаренко, потом преподавал там же. Мой предмет — «педагогика, психология, основы педагогического творчества». Диссертация по теме «Формирование коммуникативных способностей будущего учителя средствами театральной педагогики». Словом, театр был уместен. Вот в этот период сначала попробовал себя как актер, потом захотелсь самому ставить спектакли. В общем, у нас был свой студенческий театр. Старался по- взрослому подходить к делу. Потом вернулся после армии, возглавил театр. Он был довольно известен в Сумах, мы возили спектакли в Петербург, Одессу, Лиепаю — есть что вспомнить. Ну а потом в «лихие 90-е» ушел на вольные хлеба, потому что не платили ничего. Недолго преподавал в школе физику, я ведь и физик по образованию. И неожиданно знакомый пригласил в Киев поработать на радио «Континент», это была знаменитая радиостанция. Работа была диджеевская, но на диджея я похож не был — старался не просто крутить музыку, но насытить передачи какой-то информацией, смыслами. Поработал год, но чужбина есть чужбина — нужно было возвращаться в Сумы. Пришел сюда, на областное радио. Тогда «эфэмки» не было — она появилась через два года моей работы здесь. И, спасибо Ларисе Якубенко, бывшему генеральному директору, мне доверили возглавить радио «Слобода-FM”. Все, кто нас слушает, знают, что программы наши информационные, культурологические — можно назвать как угодно, но только не сугубо развлекательные.

R: Как Вы можете охарактеризовать состояние и работу местных СМИ, не только радио, но всех вообще?

А. Б.: Не только в Сумах, но и в области у нас еще, слава богу, газеты не позакрывали, в каждом районе есть своя газета, свое радио. Пусть даже они работают час в неделю, но местная информация доходит к людям.

R: Вы имеете в виду независимые СМИ?

А. Б.: Ну и наше радио и телевидение сейчас делает только первые шаги к независимости. Потому что мы теперь являемся филиалом телерадиовещания, которое только недавно заработало. Трудно сказать, как дела будут развиваться дальше, но в последние годы мы перестали зависеть от исполкомов и тому подобного. Журналисты, работающие в телерадиокомпании, проходят разные тренинги — в общем- то им удается работать на уровне принятых для журналистики стандартов. Честно и объективно. Если мы рассказываем о каких-нибудь спорных ситуациях, то даем позиции всех заинтересованных сторон.

R: Что Вы думаете об исчезновении из эфира телеканала «Эра»?

А. Б.: Причины не знаю, но подозреваю, что сейчас много чего закроют. У нас грядет реформа телерадиовещания, которая может свести на нет все, чего удалось добиться. Мы являемся филиалом Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Насколько мне известно, филиалы собираются укрупнять таким образом, что один филиал будет работать на три или больше областей. То есть центр — в одной области, а в других — небольшие корпункты. Самое главное, что в связи с этим неизбежно будет сокращение штатов. Куда эти бедные люди пойдут, куда мы, бедные люди, пойдем — вопрос очень больной. Жалко только, что, когда мы начинали выходить в эфир, первые два года приходилось работать 24 часа в сутки. У нас тогда был собственный музыкальный контент, мы первые в области стали крутить в эфире только украинскую музыку, у нас появился свой стопроцентный слушатель. Наша аудитория состояла из людей всех возрастов — от студентов до пенсионеров.

R: Вы сами решили оставить в эфире только украинскую музыку или повлияли общие настроения, появившаяся мода?

А. Б.: Это наше самостоятельное решение, никто нас не подталкивал. Мы подумали: ну чем мы отличаемся? Да, новостями, разнообразной инфомацией. А вот интересно, хватит ли на 24 часа украинской музыки? Хватило. И хватало бы до сих пор. Но потом нам оставили 20 часов, 8 часов, теперь осталось три с половиной. Судя по развитию событий, к концу года останется полтора.

R: В Киеве дела обстоят тоже похожим образом?

А. Б.: Там есть частные, коммерческие радиостанции, они более развлекательные, держатся на плаву. Ну а таким, которые похожи на нас, или — мы на них — этим приходится выживать. Но в Киеве есть интернет-радио, чего нет у нас. Такая новая форма очень удобна для слушателей. Человек выбирает любимую радиостанцию, платит и слушает свое радио через Интернет. Я в начале года был в Киеве на подведении итогов всеукраинского конкурса СМИ. Там было четыре номинации: газетный материал, телепередача, статьи в Интернете и, наконец, радио. Один эксперт объяснил, что газету надо читать, Интернет доступен не для всех, чтобы смотреть телевизор, нужно отложить остальные дела и сесть перед экраном. А радиоприемник может быть у человека всегда и везде — занимаешься необходимой работой и параллельно слушаешь. То, что у нас остается все меньше эфирного времени, противоречит здравому смыслу. В Европе радио, наоборот, развивается. В Германии делают радиопередачи по полтора часа, и люди их слушают.

R: Бытует мнение, что Интернет постепенно вытеснит все остальные источники информации — радио, ТВ, газеты в первую очередь отойдут в небытие. Что думаете об этом?

А. Б.: Не знаю, как можно заменить книгу. Как можно читать с экрана — не понимаю, хотя для кого-то, наверное, это удобно. Раньше, например, в пути — в метро, в автобусах — люди читали книги. И у радио есть преимущества, о которых я уже сказал, и телевидение по-своему может быть незаменимо.

R: Вы понимаете, что происходит в нашей стране, точнее, все ли понимаете?

А. Б.: Накопилось очень много вопросов относительно тех решений, которые принимаются в области политики, экономики и информационной политики в частности. Например, абсолютно не понимаю и не принимаю решение относительно блокировки российских интернет-сайтов. Зачем?! Если человек не хочет что-то читать, то он и не будет. Но ни для кого не секрет, что можно поставить специальную программу и с ее помощью спокойно заходить на заблокированные сайты. Возникает вопрос: для чего поднимать шум по поводу этих российских сайтов, на которые попадает дезинформация, тенденциозные антиукраинские материалы?! Детские игры какие-то! Кому надо, тот доберется до материалов, которые ему интересны.

R: С помощью «информационных атак» можно коренным образом переделать человека?

А. Б.: У меня есть знакомые, или, так сказать, бывшие знакомые, которые черпают информацию из Интернета, не понимая, что это за информация — правдивая она, «желтая» или просто для сенсации. И вот когда человек начинает с тобой говорить, выкладывать информацию из статеек, размещенных на пустопорожних интернетовских сайтах, какдоказательство своей правоты — мне иногда становится страшно. Кажется, что такого человека уже не переделаешь. Подбор информации, способ ее подачи может полностью изменить людей.

R: Получается, что радужных перспектив у «Слободы» нет. А вообще у Вас имеются какие-нибудь оптимистические прогнозы или хотя бы надежды?

А. Б.: Конечно, у каждого нормального человека оптимизм должен превалировать над мрачной действительностью. В человеческой природе надеяться на лучшее, желать лучшего для своих близких, своих детей. А пессимисту жить не интересно. Хотя, если мы заговорили о журналистской работе, то могу привести пример ситуации то ли ненормальной, то ли анекдотической. Я участвовал более чем в двадцати журналистских конкурсах, потому что интересно показать свои работы, познакомиться с творчествм коллег. Но в последнее время при проведении конкурсов для участников вводят возрастные ограничения — до тридцати лет, до сорока. То есть в отдельных случаях если тебе уже сорок один — ты уже не журналист! Вот лично я по возрастным параметрам уже лишен возможности участвовать в некоторых конкурсах, хотя по темам они совпадают с тем, что я делаю.

R: Дополнительный черный юмор в том, что людям увеличили пенсионный возраст! Из тех конкурсов, в которых Вы участвовали, какие запомнились больше всего?

А. Б.: Лучше помню те, на которых мои работы были отмечены. Я в жизни раз или два делал передачи специально для конкурса, а обычно выбирал что-то из старых работ, соответствующих теме, и представлял. Моя передача получила премию им . Ивана Франко в номинации «публицистика». Там рассматривались работы журналистов, писателей и театральные постановки. Мою работу отметили на конкурсе «Победим вместе», который проводился в Севастополе в 2010 году. Как вы поняли, еще до известных событий. И главное, поросята, приглашали уже сейчас! С оплатой проезда и проживания в «люксе»! Ну очень им охота, чтобы был кто-нибудь из Украины. Не поехал. Ну и еще моя передача участвовала во французском конкурсе в 2015 году — сейчас напишу, как называется… Internatol urti radio grand prix- вот! Тема — мультикультуризм. Моя передача была посвящена этническим грекам Сумщины. Там две биографии переплелись. Один человек ушел на Первую мировую войну, попал в немецкий плен, еле выжил — его спас немецкий офицер. Потом вернулся на родину, чтобы увидеть родных, а тут опустился «железный занавес», он не смог вернуться в Германию. Его могли вообще расстрелять, но люди спасали, перепрятывали. Он прожил здесь всю жизнь в замкнутости и страхе. И только перед смертью признался, что в Германии у него остались жена и ребенок. Тогда о таком не то что говорить, вспоминать было опасно. А вторая линия — жизнь украинского грека Георгия Костоправа, расстрелянного поэта, ученого. Его жена родом из нашей Боромли. В общем, эта работа вошла в десятку. В нашей традиции присваивать первое, второе и третье места, а там десятка — и все. Внутри десятки нет ни первых, ни последних. Когда распределяются три призовых места, то многое может зависеть от настроения или предубеждений кого-то одного из жюри, а когда определяют просто десятку, такая вероятность меньше.

ВРЕЗ

«Радиооптимистам» «Слободы-FM” неуклонно сокращают эфирное время, но становиться пессимистами им неинтересно

Фото из архива

Делающий эфир. Этот человек точно вошел бы в десятку сумских журналистов, даже не в десятку, потому что сам он — уникальная творческая единица

Алексей Сикорский, «Панорама» №24