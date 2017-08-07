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Любителям животных готовят сюрприз (инфографика)

Сегодня, 12:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Любителям животных готовят сюрприз (инфографика)

В Раде взялись за котов и собак: хотят ввести их платную регистрацию, штрафы за отказ от стерилизации, неуборку экскрементов, а также за разведение дворняжек, — сообщает РИА Новости Украина.
Для украинцев хотят ввести обязательную платную регистрацию и чипирование домашних котов и собак. Разводить можно будет только породистых животных. Похоронить их – только на специальных кладбищах. Нацполиция будет устраивать облавы и даже проверять «незаконные» беременности. Такие «революционные» инициативы указаны в законопроекте №7220, зарегистрированном в парламенте 20 октября.

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