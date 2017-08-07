Любителям животных готовят сюрприз (инфографика)

В Раде взялись за котов и собак: хотят ввести их платную регистрацию, штрафы за отказ от стерилизации, неуборку экскрементов, а также за разведение дворняжек, — сообщает РИА Новости Украина.

Для украинцев хотят ввести обязательную платную регистрацию и чипирование домашних котов и собак. Разводить можно будет только породистых животных. Похоронить их – только на специальных кладбищах. Нацполиция будет устраивать облавы и даже проверять «незаконные» беременности. Такие «революционные» инициативы указаны в законопроекте №7220, зарегистрированном в парламенте 20 октября.