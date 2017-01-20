Линия фронта пролегла через Гаагу

Начались слушания международного суда ООН по иску Украины к России

Гибридная российско-украинская война продолжается, поэтому Украина вынуждена отвечать агрессору соответственно. На прошлой неделе украинские юристы открыли еще один юридический фронт борьбы против России в Международном суде ООН, расположенном в Гааге (Нидерланды).

Борьбу против России на «юридическом фронте» Украина открыла еще в 2015 г., когда был подан первый иск к России в Международный криминальный суд (трибунал), который находится в Гааге. Украина также борется против России и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) – туда направлено пять исков, и еще один, по словам министра юстиции Павла Петренко, на подходе. «Пятерка» исков касается оккупации Донбасса, нарушений прав человека в Крыму и запрета Меджлиса. Последний иск касается похищения пограничниками РФ украинских детей, которые летом 2014 г. пропустили автобус с детьми из Донбасса на якобы «оздоровление» в РФ через участок границы, захваченный террористами т.н. ЛНР. В начале 2017 г. Украина направила иск против России в Международный суд (трибунал) в той же Гааге, предварительное рассмотрение которого началось на прошлой неделе. Кроме международных судов, Украина подала две жалобу на Россию во Всемирную организацию торговли – из-за запрета транзита украинских товаров в Казахстан и Кыргызстан через территорию России и ограничения экспорта железнодорожных вагонов.

«Юридический фронт» уже дал первые плоды – 18 ноября 2016 г. Международный трибунал в Гааге принял предварительное решение в пользу Украины. В частности, он признал аннексией захват Россией Крымского полуострова и Севастополя, приравнял Крым к оккупированной территории и уточнил, что это «равнозначно международному вооруженному конфликту между Украиной и Российской Федерацией».

Но вернемся к процессу в Международном суде ООН. В своем иске Украина требует от России прекратить поддержку террористов из т.н. ДНР и ЛНР, в рамках конвенций о запрете поддержки террористических организаций, а также дискриминацию граждан в оккупированном Крыму. Также Украина подала заявление о введении временных мер — предписаний России воздержаться от каких-то действий до финального решения суда. Предварительные слушания по иску показали, что Россия намерена серьезно защищаться – она наняла видных британских и французских юристов. Впрочем, пока в качестве аргументов представителями России озвучивались только информационные фейки, наподобие того, что оружие «ополченцы нашли в шахтах» и откровенная ложь – якобы Украина не подавала России требование воздержаться от запрета Меджлиса, хотя такой документ подавался и зарегистрирован.

Впрочем, кроме озвучивания старых информационных фейков, Россия еще в 2016 г. начала готовить «доказательную базу», чтобы также обвинить Украину в «терроризме». В частности, представители боевиков активно собирали данные о якобы пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины мирных жителях, оформляя это как «теракты». Ликвидация таких террористов как Павел Мозговой, Арсений Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви) и других также не случайно приписывалась терактам «украинских диверсантов». Так что борьба в суде предстоит серьезная, да и сам процесс может затянуться на годы. Если суд примет сторону Украины, то она Украина сможет потребовать у России оплатить нанесенный ущерб, в противном случае все международное имущество РФ (здания посольств, предметы на выставках за границей, самолеты госавиакомпаний, судна и т. д.), по международному праву может быть арестовано.

Карикатура из открытых источников

Подпись к карикатуре

Встретимся в Гааге. Украина не оставляет надежд привлечь к международному трибуналу в Гааге организатора агрессии президента РФ Владимира ПУТИНА

Карта Голландии



Сергей Бондаренко, «Панорама» №12