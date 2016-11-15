«Легкоусвояеваемое» бытие

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 НОЯБРЯ. День Революції Гідності. Вспоминая те дни, удивляюсь своим соотечественникам. Этот народ сотворил песни, литературу, музыку, живопись, с которыми не стыдно хоть куда. В этой же среде рождаются такие пословицы и афоризмы, что пора отдохнуть Конфуцию и Шопенгауэру. Но если вдруг начнут говорить о злободневном, то только и слышно: «Депутатов перестрелять! Олигархов перевешать! Путина взорвать ядерной боеголовкой! Остальным грамотным вручить по рассчитанной ими же потребительской корзинке и год ни хрена больше не давать!» Удручает не само негативное отношение ко всем упомянутым персонажам, а зашкаливающе тупая агрессия. И ведь из этой же среды вышли люди, котрые поперли с деревянными щитами против огнестрельного оружия, голые и босые бросились на Донбасс защищать то, что считают для себя важным, пошли волонтерить — по-настоящему, а не «фейково». Не каждый из нас такой, но подобных довольно много. И почему-то этот народ бессилен выдвинуть из своей массы тех, кто спокойно, грамотно, за вполне приличную зарплату работал бы во властных структурах в интересах Украины, не проявляя неприличного аппетита.

ВТОРНИК, 22 НОЯБРЯ. Со знакомыми детьми посещал выставку кроликов. Накануне был зверски напуган кроликом, стоящим на задних лапах, а передними раздающим приглашения. Потом понял, что это не кролик, а переодетый кроликом мужик, но голова моя как раз поместилась бы в саблезубую пасть монстра. Поэтому при посещении выставки был настроен мстительно и цинично. Всякие «усю-сю, какие пушистенькие!» — это оставить младшему поколению. Для нас, взрослых и прагматичных, хорошо бы организовать выставку-продажу кроличьих шапочек современного дизайна, рукавичек, стильных стелек в конце концов! И блюда из крольчатины продемонстрировать с рецептами и дегустацией. «Легкоусвояеваеваеваемые», как правильно заметил классик.

СРЕДА, 23 НОЯБРЯ. У дверей редакции возится мужик. Трезвый, но со следами на лице. Выгреб из урны вчерашний мусор и понес в контейнер. Завел разговор: «Вам же ж приятнее будет! Вот я с внучкой тут гуляю — оно лучше, когда чисто. Слушай… Пятьдесят копеек выручи, на сигареты!» Выручил. Узнал, что сын у него в ВДВ и в АТО. Когда приезжает и встречается с друзьями-побратимами — запирает папу, чтобы не пил. А папа — настойку боярышника хранит в надежном месте, еще и хлопцам в «Горобинову» налил, чтобы лучше «взяло». Вот так, вышел на 5 минут покурить, а мимо проплыл кусок незнакомой жизни.

ЧЕТВЕРГ, 24 НОЯБРЯ. По скайпу собираются допрашивать Януковича. Как свидетеля. Такого же свидетеля, как те, в кого на Институтской стреляли, но не попали. Кто после этого будет нас уважать? За окном где-то на Сотне или в переулках — хлопки и вспышки. Это не война, это петарды, праздник у кого-то. Война отсюда еще далеко — гуляйте, ребята. Встретил старого товарища, одноклассника. Удивился, что он уже на пенсии. Оказывается — пять контузий, в Аэропорту в том числе. А я и не знал, что он там был.

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ. Вечером был преследуем черым котом подросткового возраста. Зверь терся о берцы, забегал вперед и отчаянно навязывался в друзья, как профессиональный стукач или провокатор. Поделился сосиской. Но не к добру это.

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ. Зажигаем свечки, вспоминаем Голодомор. То есть я, как потомственное «дитя бетона и асфальта», вспоминаю событие как исторический факт, но знаком со сверстниками, которые поминают вполне реальных родственников.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ. Даже зимой по выходным дням город заметно пустеет. Становится заметно, что уличных музыкантов становится больше, холода на их вдохновение не влияют. Если бы заглушить все чуждые Сумам звуки, все эти «бум-ца-ца», выпадающие из динамиков и окон автомобилей, всю эту убогую рекламу, даже фестивали имени Баха с приезжими исполнителями классики — какая музыка осталась бы? Отмечаю Ивасюка, Макаревича, Гребня, Вертинского, Цоя, Утесова. Народное «про варенычкы», «про Грыця». «Амурские волны», «Прощание славянки». «Легкоусвояеваемая» полифония провинции.