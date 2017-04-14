В Музее Авиации в Конотопе начали развлекательно-познавательный квест «Расследование авиакатастроф». Он станет изюминкой программы музея в летний период. Впервые его провели в рамках праздника «Крылья Конотопа» для учащихся, чтобы наглядно познакомить детей с авиатехникой, и привлечь их в игровой форме к изучению составляющих вертолетов.
Дети прошли интересные познавательно-развлекательные конкурсы, а в конце игры победители получили приз, — сообщает Голос Конотопа.
Квест в музее на Сумщине
Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Образование, Общество Регион: Сумщина
В Музее Авиации в Конотопе начали развлекательно-познавательный квест «Расследование авиакатастроф». Он станет изюминкой программы музея в летний период. Впервые его провели в рамках праздника «Крылья Конотопа» для учащихся, чтобы наглядно познакомить детей с авиатехникой, и привлечь их в игровой форме к изучению составляющих вертолетов.
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