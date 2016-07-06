Кумовство и национальный вопрос

Ход Кумом / Медведчук И Янукович / Михо Идет К Юле / Страшная Месть Виктора Ющенко

Вы даже не представляете, как всем нам в итоге повезло! А вот только представьте, что у президента Виктора Ющенко был бы не один кум – Михаел Саакашвили, а несколько: в Армении, Азербайджане, Литве, Таджикистане и еще где-нибудь. И вот, проиграв выборы у себя на Родине, все кумовья Виктора Ющенко, нестройной, но уверенной чередой потянулись бы сюда, в Украину. И это еще бы хорошо, когда бы областных администраций на них хватило, а так бы что президенту нынешнему, т.е. Петру Порошенко, делать пришлось? Куда такое добро реформаторское девать? Но, к счастью, обошлось – кум у Ющенко за кордоном в чине президента, по крайней мере, оказался один, поэтому мы вышеуказанных проблем не имеем. Наоборот, приходится констатировать, что действующей властью придуман очень даже эффективный ход. Вот посмотрите, кто представляет в полной мере и объеме Путина в Украине? Правильно, как и положено на постсоветском пространстве, кум Виктор Медведчук, верный соратник, за время конфликта с Россией за последние два с половиной года 54 раза в эту самую Россию летавший на своем самолете, и никакие запреты и санкциии ему нипочем. А почему? Потому что кум, правильно. Чтобы было нагляднее, давайте рассмотрим ситуацию на пальцах: конфликт длится примерно 33 месяца, Медведчук летал 54 раза, т.е. чаще, чем один раз в месяц, и сколько он там был, нам не сообщают. Зато следственные органы сообщают, что Виктор Янукович во время Майдана связывался с тем самым Виктором Медведчуком, кажется, 58 раз, по телефону. Нет, это мы не к тому, что после каждого телефонного звонка Януковича Медведчук летал в Москву – у Медведчука тоже, поверьте, телефон есть и пользоваться он им умеет не хуже Януковича, тут вопрос в другом: кто фактически руководил страной во время Майдана? И откуда ей, этой страной, руководили?

Так вот, возвращаясь к Саакашвили, – это наши действующие власти тонко придумали: кумом Ющенка ударить по куму Путина, так сказать, разменять офицеров (или слонов? Но не пешек, нет!) таким образом. При этом следует заметить, что удар будет нанесен не по самому Медведчуку, а по его альтер-эго, вновь и вновь стремящейся (или ломящейся?) к власти, а именно по Юлии Тимошенко. Юлия Владимировна, мастерски опустошая головы соотечественников дешевым политическим популизмом в виде мифов о дешевых коммунальных тарифах, похоже, вплотную приблизилась к рейтингам действующего президента. Конечно же, это пока мало что значит – очередные выборы в Верховную Раду крайне далеко, аж осенью 2019 года, и до этого времени в стране может черт знает что произойти, люди даже могут начать жить лучше, экономика стабилизируется, не дай бог, рост пойдет. Что тогда?! Как жить дальше?! Чтобы не допустить этой катастрофы, Юлия Владимировна и все неравнодушные политические силы начали неотложно требовать досрочных выборов в Верховную Раду, понимая, что если не сейчас, то когда? А там, гляди, по их результатам,можно и президентские досрочные закатить – и все, сбылась мечта детства! Для этого ныне по Киеву бродят разношерстные толпы митингующих, но все как-то неубедительно, неорганизованно: привычно разгромили помещение российского банка, хотели напасть на офис Медведчука, да, видно, пожадничал Виктор Владимирович, не разрешил, в итоге разгромили салон красоты, что по соседству. Везучий этот парень – Медведчук, помнится, во время Майдана хотели его домик пощипать, ворота разукрасить, так тоже обознались адресом – в итоге вся радость соседям досталась. Так или иначе, администрация президента сильно напряглась, СБУ «раскрыла» план государственного переворота «Шатун», были предприняты все меры чрезвычайного характера, подняты на ноги силовики. В армии, как отмечали многие, тоже проводилась работа по расшатыванию личного состава. Тот, правда, не шатался особо, но все равно было видно, что напряжение растет и готовится что-то серьезное.

Тут-то и пригодился кум Виктора Андреевича. Бывший грузинский президент свою работу знает на «пять»: пошел на Майдан, собрал людей, причем куда более мотивированных, чем те, которые за деньги там пошатываются, двинул речь о коррупции и про то, что сколько ж можно терпеть этих гадов, а заодно и главную тему задвинул: мол, досрочные выборы давай! И теперь Юлия Владимировна в этой симпатичной идеологической нише «долой тарифы, давай выборы» далеко не одна, рядом с ней теперь видный мужчина в элегантных штанах с хорошо поставленной речью и умеющий заводить публику в недра популизма не хуже ее, но обладающий одним несомненным преимуществом: в отличие от Юлии Владимировны, людей в Украине Саакашвили еще не дурил, размашистой государственной деятельностью тут не занимался, а, значит, имеет гандикап.

Так что соревнование двух этих персон предстоит увлекательное. А если добавить сюда еще и Ляшка, чей электорат, без сомнения, также, в силу плохой памяти и образования, поглядывает в сторону лихого грузина, то забег предстоит – ой-ой-ой! Вот так Виктор Ющенко с помощью своего кума Саакашвили будет мстить куму Путина Виктору Медведчуку и всем его протеже. Интересно иногда история поворачивается, согласитесь?

Выиграть в этом соревновании предначертано действующему президенту. Как бы ни сложилась дальнейшая политическая судьба Саакашвили в Украине, каждый голос, отданный за него, – это голос отобранный у таких же популистов, как и он. По-моему, просто и гениально. Теперь самое главное – это дотянуть хотя бы до осени 2017 года, когда, если все пойдет, как надо, экономика начнет очевидно расти, люди привыкнут к тарифам, денег станет больше, а война так и будет брать в жертву по одному-двух человеку в сутки, что уже сейчас практически остается никому не заметным, кроме родственников и близких погибших.

Будьте бдительны. До новых увлекательных встреч. Жизнь прекрасна. Интересно, когда же будуь местные выборы? Говорили об осени 2017-го, но реформа децентрализации потихоньку проваливается все глубже и глубже, увязает в жадности и тупости. Интересный же вопрос, да?