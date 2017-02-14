Куда чаще всего летают украинцы (инфографика)

В 2016 году 3,49 млн украинцев воспользовались услугами авиаперевозчиков.

Как свидетельствуют данные статистики бронирований Amadeus, 36,7% всех полетов украинцев составляют внутренние авиаперевозки, — сообщает 24 Канал.

Авиаперелеты за рубеж составили 63,3%

Распределение авиационного пассажиропотока из Украины выглядит так:

1. Российская Федерация (8%)

2. Турция (6,2%)

3. Германия (5,7%)

4. Италия (2,9%)

5. Беларусь (2,8%)

6. Израиль (2,3%)

7. Австрия (2,3%)

8. Франция (2,3%)

9. Польша (2,3%)

10. США (2,2%)

Менее чем 2% полетов за 2016 год пришлось на Испанию, Грузию, Нидерланды, Великобританию, Молдову, ОАЭ, Китай, Швейцарию, Казахстан и Литву.

Из внутренних перевозок наиболее посещаемыми городами стали Киев (27%), Одесса (3,2%), Львов (1,7%), Харьков (1,7%) и Днепр (1,1%).