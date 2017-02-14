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26.04 Среда

Куда чаще всего летают украинцы (инфографика)

Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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В 2016 году 3,49 млн украинцев воспользовались услугами авиаперевозчиков.
Как свидетельствуют данные статистики бронирований Amadeus, 36,7% всех полетов украинцев составляют внутренние авиаперевозки, — сообщает 24 Канал.
Авиаперелеты за рубеж составили 63,3%
Распределение авиационного пассажиропотока из Украины выглядит так:
1. Российская Федерация (8%)
2. Турция (6,2%)
3. Германия (5,7%)
4. Италия (2,9%)
5. Беларусь (2,8%)
6. Израиль (2,3%)
7. Австрия (2,3%)
8. Франция (2,3%)
9. Польша (2,3%)
10. США (2,2%)
Менее чем 2% полетов за 2016 год пришлось на Испанию, Грузию, Нидерланды, Великобританию, Молдову, ОАЭ, Китай, Швейцарию, Казахстан и Литву.
Из внутренних перевозок наиболее посещаемыми городами стали Киев (27%), Одесса (3,2%), Львов (1,7%), Харьков (1,7%) и Днепр (1,1%).

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