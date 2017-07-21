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Куча мала в Сумах

Сегодня, 07:24 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Куча мала в Сумах

В ДТП с 4 машинами пострадали 8 человек, одну пассажирку маршрутки госпитализировали
21 сентября около 15 часов на Белопольском шоссе произошло столкновение нескольких маршруток. По предварительным данным патрульной полиции, 38-летний водитель автобуса Рута, не выдержав безопасной скорости и дистанции движения, допустил столкновение с транспортным средством ГАЗ 33021, который выполнял поворот налево в направлении микрорайона «Тепличный». После этого ГАЗ опрокинулся на полосу встречного движения, где он также столкнулся с автомобилем ГАЗ 32213 и полуприцепом автомобиля Renault Magnum, которые двигались во встречном направлении.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Два автомобиля (Рута 17 и ГАЗ 33021) помещены на штрафплощадку.
По данным отдела коммуникации ГУНП в Сумской области, в результате ДТП сильно пострадала пассажирка пригородной маршрутки – 64-летняя сумчанка. С ушибленной раной подбородка, переломом грудной клетки со смещением ее госпитализировали в торакальное отделение областной больницы. Еще четырем пассажирам этой маршрутки оказали медпомощь и отпустили домой.
Водитель грузовой маршрутки получил ушибленную рану правой брови, закрытую рану и ушиб грудной клетки. 33-летний водитель автомобиля ГАЗ 32213 – ушиб и ссадины правого предплечья, водитель полуприцепа – ушиб лба.
Саша Белая, «Панорама» №40

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