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Кто подготовил 200-балльников в Сумах

Сегодня, 17:04 Категория: Новость Рубрики: Личность, Образование, Общество Регион: Сумы
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Кто подготовил 200-балльников в Сумах

По результатам ВНО пятеро сумских выпускников смогли набрать максимальное число баллов. Лучше всего сумских школьников в этом году подготовили по математике, биологи и английскому языку, об этом сообщается на сайте «Данкора».

В этом году сразу трое выпускников Александровской гимназии набрали максимально возможное количество баллов: двое по математике — Константин Рыбалко и Денис Кочетков и один по английскому языку — Егор Ивченко. Учителя – Светлана Григорьевна Шаповалова (математика), Татьяна Владимировна Приходько и Людмила Ивановна Ковалева (английский). Еще два 200-бальника подготовили сумские школы №1 и №6. Это выпускник школы №1 Игорь Купченко, который набрал 200 баллов при прохождении ВНО по математике. Учитель – Татьяна Николаевна Басала. Эта школа традиционно сильна в тестировании по математике. А также выпускница школы №6 Наталина Макеева, которая набрала 200 баллов по биологии. Учитель – Татьяна Владимировна Спивак. Это первый 200-бальный результат школы за время проведения ВНО.

 

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