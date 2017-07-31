Кровавый терракт в Сомали: жертвы, подробности, версии

Количество погибших в результате терактов в столице Сомали превысило 300 человек.

Теракт был совершен в субботу, 14 октября. В центре столицы Сомали Могадишо на оживленной дороге взорвались два заминированных автомобиля, передает интернет-издание Хроника.инфо . Взрыв произошел рядом с правительственными учреждениями, гостиницами и ресторанами. Уничтожены несколько зданий и десятки автомобилей. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы. Но традиционно за подобными нападениями стоят боевики группировки Аш-Шабаб. Президент страны Мохаммед Абдуллахи Мохамед объявил три дня траура и призвал сомалийцев откликнуться на отчаянное заявление больниц о донорстве крови для раненых.