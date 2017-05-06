Криминал из-за политики на Сумщине (фото, видео)

На 10 утра 16 мая была созвана сессия Конотопского горсовета, но она не состоялась, поскольку подавляющее большинство депутатов не попали в зал. Зато в зале присутствовали неизвестные, спровоцировавшие столкновения и облившие нескольких людей жидкостью красного цвета. Как сообщает ТопКонотоп, среди пострадавших — депутат областного совета Николай Биркун и общественная активистка Инна Панченко.

В полиции такие действия квалифицировали как хулиганские, и уже открыли соответствующее уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного Кодекса Украины.

В связи с отсутствием кворума сессию Конотопского городского совета перенесли на 30 мая, — сообщает ТопКонотоп. Мэр Артем Семенихин сообщил, что представители депутатского корпуса из фракций «Свобода», «УКРОП» и «Батькивщина» готовы прийти и принять участие в заседании сессии. Остальные фракции отказываются заходить в сессионный зал.

«Не знаю их причины. Они боятся, что люди их здесь побьют. Это цитата их слов », — заявил городской голова.

Он также добавил, что представители общины, которые пришли на сессию, не желают пропускать в сессионный зал «тушек-депутатов», не поговорив с ними об их ответственности.

Речь шла о 2 депутатов от ВО «Свобода» Наталья Левшин и Наталью Демеху. Остальные момент якобы поддерживает этих депутаток и отказываются заходить.

Мэр пригласил к микрофону представителя ВО «Свобода», который рассказал, что их политическая сила несет ответственность за тех людей, которых они привели к власти. По словам представителя «Свободы», они начинают процедуру отзыва этих депутатов.

Для анализа и дачи объективной оценки действиям полицейских по охране общественного порядка на мероприятии начальник ГУНП в Сумской области Николай Лушпиенко назначил проведение служебного расследования силами аппарата Главного управления полиции области с привлечением представителей общественности и членов депутатского корпуса Конотопа, — сообщает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

