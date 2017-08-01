Крик души: как в Сумах крыши ремонтируют

В одной из хрущевок на ул. Металлургов в Сумах на прошлой неделе начался ремонт крыши. Несколько дней поработали и бросили. Жильцы опасаются, что с началом сезона дождей от «ремонта» им станет только хуже.

«Ситуация с крышей в моем доме зашла в тупик. Рабочие содрали рубероид и утеплитель и скрылись в тумане, их уже 2 дня нет. Телефон директора фирмы, который нам дал его зам, конечно же, не отвечает. В случае дождя нам капец, потому что в доме нет технического этажа. Мы обратились в Департамент инфраструктуры города с просьбой рассказать нам, что за организация занимается ремонтом и какие нормы вообще по утеплению крыши. Там женщина сначала игнорировала, а потом подробно объяснила, что она не обязана нам никакую информацию предоставлять, что это нас не касается, и что если нам надо, то мы должны нанять экспертов за свои деньги и пусть они смотрят, что там за проблемы!!!! …нам удалось увидеть смету на работы, закупка утеплителя там не значится. То есть зимой у нас иней будет на потолке.

Друзья, у кого есть знания, связи, опыт в подобных делах — помогите. Что нам делать? Прилагаю видео ободранной крыши, а также фотки моих пока ещё сухих потолков, пусть висят тут в качестве доказательства на случай судебных разбирательств», — описала ситуацию сумчанка Александра Парфентьева и выложила фото и видео.

Получить комментарий профильного заместителя мэра не удалось.