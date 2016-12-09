Крещение в Сумах: богослужение и купели

Прихожане Сумской епархии Украинской Православной пройдут в четверг с 12:30 до 13:00 от Спасо-Преображенского кафедрального собора (ул. Соборная, 31) до ул. Героев Сумщины и проведут публичное богослужение с освящением воды на реке Псел у Харьковского моста. После в 14:00 двинутся в обратном направлении.

Община преподобного Сергия Радонежского Украинской Православной Церкви с 08:00 по 14:00 проведет на берегу реки Псел у ГРК «Здыбанка» Богослужение и праздничный молебен (от реки Псел в ГРК «Здыбанка» — 100 м, от пешеходного моста в направлении ул. Харьковской — 400 м).

Испкомна заседании во вторник предоставил Сумской епархии Украинской Православной Церкви разрешение на проведение 19 января Крестного хода, а общине преподобного Сергия Радонежского Украинской Православной Церкви — Богослужение и праздничного молебна.

Исполком также поручил соответствующим структурным подразделениям обеспечить охрану общественного порядка во время проведения этих мероприятий, контроль за соблюдением правил безопасности во время освящения воды на реке и дежурство медицинских работников, — сообщает Информационный портал.