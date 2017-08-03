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В Конотопе велосипедистка неудачно подержалась за прицеп

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова
В Конотопе велосипедистка неудачно подержалась за прицеп

20 сентября на ул. Успенско-Троицкой в Конотопе 79-летняя велосипедистка, остановившись на красный сигнал светофора, взялась рукой за прицеп. Машина поехала, женщина упала. С подозрением на перелом двух ребер ее отправили в Конотопскую ЦРБ, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По данным полиции, по состоянию на 20 сентября с начала года на территории Сумской области произошло 261 ДТП, в которых 48 человек погибли и 331 пострадал (в прошлом году за аналогичный период – 343 ДТП, в которых 47 человек погибли и 420 пострадали).

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