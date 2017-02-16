Конфликт на «Зеленстрое» в Сумах

Недавно руководство КП «Зеленстрой» в Сумах оказалось в центре скандала. Главный бухгалтер предприятия обвинила директора в избиении, из-за которого она две с половиной недели находилась в больнице. 30 марта она уже вышла на работу.

«Мы смотрели фотографии…Щелкнул меня по голове, я сразу покраснела, он при выходе говорит: ну что, покраснела? Значит, совесть ещё есть », — рассказала Ольга Садивничая.

Со своей стороны Владимир Лаврик заявил, что 10 марта около 16:00 выходил из кабинета экономистов и обратил внимание на то, что в бухгалтерии что-то смотрят на компьютере, а не работают. «Хотел достать компьютер и задел Ольгу Валерьевну (главбух-r). Увидел, что девушки смотрели фотокарточки. Засмеялись и разошлись». Потом узнал, что бухгалтер попала в больницу.

Женщина написала заявление в полицию. Сейчас она выясняет все обстоятельства произошедшего. Проверка инспекции по труду, по его словам, несчастного случая на производстве не выявила. «Мы направили запросы в ЦГБ и областную больницу. В ответе из облбольницы сказано, что Ольга Садивныча обратилась в больницу относительно травмы головы, но в результате обследований травма не подтвердилась. Потом она поступила на лечение в ЦГБ. Там нам ответили, что диагноз больной – не является следствием производственной травмы», — сообщил Владимир Лаврик.