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«Конец света» в Украине (инфографика)

Сегодня, 12:19 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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«Конец света» в Украине (инфографика)

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил о возможных веерных отключениях электроэнергии в Украине, однако вопрос введения ЧП в энергетике из-за дефицита угля пока не рассматривался, — сообщает РИА Новости Украина.

В конце декабря 2016 года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в том числе железнодорожного сообщения. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей в Украину поставляется антрацитовый уголь, власти Киева заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса. Без этого угля невозможно обеспечить нормальное функционирование энергосистемы.

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