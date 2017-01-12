Коммунальный заммэра Сум об особенностях местной уборки

Александр Журба: «Хотелось бы, чтобы было лучше!»

Горожане не успевали иронизировать в соцсетях по поводу «особенностей местной уборки»: 10 февраля в Сумах вывозили елки с мусорных площадок, а 17-го — начали убирать лед на остановках. Мы спросили у профильного заместителя городского головы Александра ЖУРБЫ, считает ли он такую ситуацию нормальной.

Александр Журба: Мы работаем над этим. Убирают каждый день. Раньше в коммунальном заказе на уборку было 90 остановок, потом — около 130. Предприниматели добросовестно убирали 50 остановок. Остановки, на которых предприниматели не выполняли свои обязанности, в декабре решением исполкома включили в коммунальный заказ департамента инфраструктуры города. Эта процедура должна проходить через ProZorro, поэтому требует времени — не меньше месяца. Сейчас в коммунальном заказе 222 остановки. Всего в городе 330 остановок.

r: Когда в Сумах будет налажена нормальная система уборки?

А.Ж.: Сейчас почти все остановки уже убираются. Придомовые территории (выход из подъезда, дорожки) должны убирать эксплуатирующие организации – ЖЭКи. Просто когда у них большая территория обслуживания и в распоряжении 1-2 трактора, то сложно успевать везде. Тем более что дворы уставлены машинами так, что трактор проехать не может. А когда все замерзнет, то и трактор бесполезен. За тротуары возле входов в офисы отвечают предприниматели. Там чистят, но не все. Хотелось бы, чтобы было лучше. Техники не хватает. И дворников. Молодежь на эту работу идти не хочет, а люди в возрасте лед долбить сутками не могут.

Прочистил дворник дорожку к остановке, проехал «Дорремстрой», почистил, появился вал… Тяжело за всем уследить.

r: А кто-то проверяет, кто как убирает?

А.Ж.: Проверяет инспекция благоустройства. Хорошо, когда приезжаешь и на месте есть директор или хозяин предприятия. А когда сотрудник инспекции благоустройства приходит в офис и там нет руководства, то на кого выписывать штраф? На сотрудника? Не имеет права. Надо только на того, с кем заключен договор. Таких случаев много. Выписали штраф, передали на админкомиссию, и никто не появляется. И убирать не хотят. Им предлагают заключать договор на уборку с коммунальным предприятием. Они отказываются. Мол, есть свои люди или подрядчики, а результат нулевой.

r: Что нужно сделать, чтобы город был чистым?

А.Ж.: Надо принимать очень жесткие меры и менять систему. В Канаде, например, когда строится дом, сразу заключают договор на уборку. Надо такие же методы применять и у нас. Мы планируем, чтобы уборкой занималось какое-то одно предприятие. Туда и технику покупаем. Департамент инфраструктуры отвечает за благоустройство, несмотря на инспекцию по благоустройству. Ему и тендер надо провести. Там провел, там кто-то отказался — и получается растяжка по времени.

r: Вы считаете, что это нормальная ситуация?

А.Ж.: Нет, конечно. Вы думаете, что мы ничего не делаем. Мы стараемся все исправить. Думаю, в следующем году такого не будет. Сейчас «Дорремстрой» закупает пять тракторов для уборки тротуаров, укомплектованных щетками, отвалом с ковшом.

r: Какие территории будет убирать «Дорремстрой»?

А.Ж.: Будем вместе с департаментом инфраструктуры отрабатывать. Нашли подрядчиков для уборки остановок. Надо работать в паре: проехал «Дорремстрой» — сразу надо убирать остановки. Если не сделать сразу, снежный вал остается.

Снег растает, будет проблема с покосом травы, вывозом листья и т.д. Надо постоянно на год заключать договора и закладывать на это средства. А не так, как сейчас, – появились деньги – осваиваем.

У нас в каждый период времени есть проблемы. Сейчас отработана систематическая уборка и готовность к отопительному сезону. Надо делать паспорта готовности домов к отопительному периоду, их до сих пор не делал никто.

r: Сколько за год тратится на уборку?

А.Ж.: Я еще год не работаю. Сейчас закрыли акты «Сумыжилкомсервису» на 40 тыс. грн. за уборку 130 остановок. Всего на содержание есть 190 тыс. грн. «Зеленстрой» убирает парки, «Сумыжилкомсервис» — остановки, «Дорремстрой» — проезжую часть и со временем тротуары. Кроме того, руководство «Сумыэнергоцентрали» предоставило документы и просчеты на 55 км тротуаров в районе обслуживания (Петропавловская, Харьковская, Прокофьева). Будем смотреть.

r: Кто-то наказывает ЖЭКи за их неубранные территории?

А.Ж.: ЖЭК не обязан убирать остановки. Хотелось видеть лучшее. В частном секторе люди выходят и сами чистят. ЖЭКам мы платим всего 5% от общих платежей. Они должны раскидывать песок — они это делают.

r: Веерные отключения будут?

А.Ж.: Надеюсь, что нас это не коснется. Лечебные учреждения должны быть обеспечены генераторами. Наша ТЭЦ работает и на угле, и на газе, поэтому проблем быть не должно.

r: Когда будут готовы титульные списки?

А.Ж.: Титульные списки постоянно обновляются. На тротуары есть, на освещение, на капремонт жилого фонда и ОСББ. В первую очередь будем делать те объекты, что были не закрыты в 2016 г. А дальше по мере аварийности и те, что люди обращаются. Я сторонник того, чтобы сначала уделить внимание двум- или пятиэтажным домам старой застройки.

Инна Стасова, «Панорама» №9