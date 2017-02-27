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26.04 Среда

Кого сегодня отключат в Сумах

Сегодня, 07:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Кого сегодня отключат в Сумах

Из-за ремонтных работ на воздушных линиях и электрооборудовании 26 апреля с 8:00 до 16:00 свет отключат по ул. Кармелюка, Грабовского, Лохвицкой, Котляревского, Декабристов, ул. и проезда Гаевому, Связистов,Победы;
с 8:00 до 13:00 — по ул. Штепивской, Ольшанской (д. №№ 15-35, 22-40), Декабристов (д. №№ 84-96, 109-139)
с 13:00 до 16:00 — по ул. Романа Атаманюка (д. № 21), пр-ту Курский (д. №№ 105-119,131).
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.

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