Из-за ремонтных работ на воздушных линиях и электрооборудовании 26 апреля с 8:00 до 16:00 свет отключат по ул. Кармелюка, Грабовского, Лохвицкой, Котляревского, Декабристов, ул. и проезда Гаевому, Связистов,Победы;
с 8:00 до 13:00 — по ул. Штепивской, Ольшанской (д. №№ 15-35, 22-40), Декабристов (д. №№ 84-96, 109-139)
с 13:00 до 16:00 — по ул. Романа Атаманюка (д. № 21), пр-ту Курский (д. №№ 105-119,131).
Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».
После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.
Кого сегодня отключат в Сумах
Из-за ремонтных работ на воздушных линиях и электрооборудовании 26 апреля с 8:00 до 16:00 свет отключат по ул. Кармелюка, Грабовского, Лохвицкой, Котляревского, Декабристов, ул. и проезда Гаевому, Связистов,Победы;
Напечатать Письмо автору Просмотров 0 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
27.02.2017, 12:07 Новость
Панорама Подписаться 27.02.2017, 12:07 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 312 Комментариев 0 Поддержали 0
27.02.2017, 11:11 Новость
Панорама Подписаться 27.02.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 330 Комментариев 0 Поддержали 1
27.02.2017, 09:17 Новость
Панорама Подписаться 27.02.2017, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 793 Комментариев 0 Поддержали 0
24.02.2017, 14:26 Новость
Панорама Подписаться 24.02.2017, 14:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 600 Комментариев 0 Поддержали 0
24.02.2017, 13:08 Новость
Александр Панченко Подписаться 24.02.2017, 13:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 383 Комментариев 0 Поддержали 0
24.02.2017, 10:59 Новость
Александр Панченко Подписаться 24.02.2017, 10:59 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 305 Комментариев 0 Поддержали 0
24.02.2017, 09:22 Новость
Панорама Подписаться 24.02.2017, 09:22 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 323 Комментариев 0 Поддержали 0
22.02.2017, 15:50 Новость
Панорама Подписаться 22.02.2017, 15:50 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 51 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
13.04.2017, 11:51
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 11:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 411 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:31
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 09:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 65 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 487 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
13.04.2017, 19:40
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 19:40 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 16:09
admin adminych Подписаться 13.04.2017, 16:09 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 50 Комментариев 0 Поддержали 0
10.04.2017, 13:12
admin adminych Подписаться 10.04.2017, 13:12 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 19:01
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 19:01 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
05.04.2017, 13:37
admin adminych Подписаться 05.04.2017, 13:37 Категория: Рубрика: Транспорт Регионы: Все Просмотров 28 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Я не знаю, на отзывнике конечно отзывы кошмар. Я промокоду под 0% брал кредит 2000 гривен на 15 дней. реально ...Вчера, 01:56
21.04.2017, 17:32