Кого сегодня отключат в Сумах

Из-за ремонтных работ на воздушных линиях и электрооборудовании 26 апреля с 8:00 до 16:00 свет отключат по ул. Кармелюка, Грабовского, Лохвицкой, Котляревского, Декабристов, ул. и проезда Гаевому, Связистов,Победы;

с 8:00 до 13:00 — по ул. Штепивской, Ольшанской (д. №№ 15-35, 22-40), Декабристов (д. №№ 84-96, 109-139)

с 13:00 до 16:00 — по ул. Романа Атаманюка (д. № 21), пр-ту Курский (д. №№ 105-119,131).

Об этом сообщает Информационный портал со ссылкой на филиал «Сумской городской район электрических сетей» ОАО «Сумыоблэнерго».

После завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Телефоны для справок: 0-800-300-247.