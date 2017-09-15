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Клочко «скатился» на три позиции в рейтинге

Сегодня, 17:16 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Клочко «скатился» на три позиции в рейтинге

По итогам первого полугодия 2017 г. глава Сумской облгосдминистрации Николай КЛОЧКО занимает 18-е место (у него – минус 35,5 баллов). Таковы итоги рейтинга губернаторов, составленном газетой «Деловая столица» по итогам развития регионов на основании данных Госстата.
Позиция Николая Клочко в рейтинге нестабильны: по итогам первого квартала он был 15 (с результатом минус 14,5), по итогам 2016 – 23 с результатом минус 101,5, по итогам 2015 года он занимал 19-е место.
Позиции губернатора улучшило снижение смертности. По данным «ДС», Сумщина в первом полугодии показала наибольшее по Украине снижение смертности населения: по сравнению с январем-июнем минувшего года число умерших уменьшилось на 4,8%, тогда как в среднем по Украине — только на 0,6%. Также область вошла в двойку регионов с самой низкой смертностью детей в возрасте до одного года, в четверку лидеров по росту оборота розничной торговли и объема реализованных нефинансовых услуг. По динамике сельского хозяйства область заняла десятое место за полугодие, но поднялась на третью строку по итогам восьми месяцев. В частности, производство зерновых выросло на 8,9% по сравнению с январем-августом прошлого года.
В то же время Сумская область имеет ряд специфических проблем, решение которых приходится искать в Киеве. В июне к ним добавилась еще одна: «Укрнафта» остановила добычу на пяти месторождениях из-за отказа Госслужбы геологии и недр продлить срок действия разрешения на пользование недрами. По такой же причине компания готовится прекратить добычу еще на шести месторождениях Сумщины. Это приведет к тому, что Украина потеряет огромные объемы нефти и газа, бюджеты всех уровней недополучат сотни миллионов гривень, сотни жителей Сумщины лишатся работы и тысячи жителей останутся без газа. С июня уже прекращено газоснабжение ряда сел в двух районах Сумщины.
Глава ОГА Николай Клочко неоднократно поднимал этот вопрос на уровне Кабмина. Правительство услышало губернатора и внесло необходимые изменения в порядок выдачи спецразрешений на пользование недрами. 20 июля в Госгеонедрах на заседании комиссии по вопросам недропользования было принято решение о продлении лицензий «Укрнафте» на 20 лет. Впрочем, после этого ситуация не нормализовалась. «Укрнафта» требует от Госгеонедр исполнения судебного решения о выдаче лицензий, а тем временем села в двух районах остаются без газоснабжения, и ОГА продолжает добиваться от «Укрнафты» решения этого вопроса.

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