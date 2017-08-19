В китайской провинции Хелу Дзян на четырех участках идет селекционная робота с перспективными сортами конопли, которая будет использована для изготовления натуральных тканей. Об этом сообщил представитель китайской делегации господин Хедасин. «Климат и почва в провинции Хелу Дзян очень похожи на природу Глуховщины и наши ученые уже вырастили первые опытно-селекционные образцы», — сказал он.
Делегация из Китайской народной республики изучает передовой опыт по выращиванию промышленной конопли и льна-долгунца в Научно-исследовательском институте
лубяных культур (Глухов Сумской области). Гости из Китая приняли участие в работе второго международного форума «Органічне виробництво — повага до себе та своєї землі» в Сумах 8 сентября.
В Китае выращивают сумскую коноплю
В китайской провинции Хелу Дзян на четырех участках идет селекционная робота с перспективными сортами конопли, которая будет использована для изготовления натуральных тканей. Об этом сообщил представитель китайской делегации господин Хедасин. «Климат и почва в провинции Хелу Дзян очень похожи на природу Глуховщины и наши ученые уже вырастили первые опытно-селекционные образцы», — сказал он.
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