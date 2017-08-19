Панорама / сумы / новости / события / комментарии
11.09 Понедельник

В Китае выращивают сумскую коноплю

Сегодня, 16:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Олена Шевченко Олена Шевченко
В Китае выращивают сумскую коноплю

В китайской провинции Хелу Дзян на четырех участках идет селекционная робота с перспективными сортами конопли, которая будет использована для изготовления натуральных тканей. Об этом сообщил представитель китайской делегации господин Хедасин. «Климат и почва в провинции Хелу Дзян очень похожи на природу Глуховщины и наши ученые уже вырастили первые опытно-селекционные образцы», — сказал он.
Делегация из Китайской народной республики изучает передовой опыт по выращиванию промышленной конопли и льна-долгунца в Научно-исследовательском институте
лубяных культур (Глухов Сумской области). Гости из Китая приняли участие в работе второго международного форума «Органічне виробництво — повага до себе та своєї землі» в Сумах 8 сентября.

Напечатать Письмо автору Просмотров 92 Комментариев 0

читайте также
Тростянец отмечает памятную дату (фото) 7 фото
Тростянец отмечает памятную дату (фото)
19.08.2017, 16:52 Новость
Панорама Панорама 19.08.2017, 16:52 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 115 Комментариев 0
На Сумщине не забывают о погибших земляках (фото) 2 фото
На Сумщине не забывают о погибших земляках (фото)
07.08.2017, 17:24 Новость
Панорама Панорама 07.08.2017, 17:24 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 158 Комментариев 0
Генплан Лебедина изменят
Генплан Лебедина изменят
03.07.2017, 17:17 Новость
Панорама Панорама 03.07.2017, 17:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 171 Комментариев 0
В Сумах разоблачили финансистов террористов 2 фото
В Сумах разоблачили финансистов террористов
29.06.2017, 16:31 Новость
Панорама Панорама 29.06.2017, 16:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 185 Комментариев 0
Кадры Сумщины: руководство таможни обновили (видео)
Кадры Сумщины: руководство таможни обновили (видео)
20.06.2017, 14:33 Новость
Панорама Панорама 20.06.2017, 14:33 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 339 Комментариев 0
Кадры Сумщины: испытательный срок для Яременко
Кадры Сумщины: испытательный срок для Яременко
15.06.2017, 12:34 Новость
Панорама Панорама 15.06.2017, 12:34 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 313 Комментариев 0
В Сумах пройдет «Слобожанский мост»
В Сумах пройдет «Слобожанский мост»
25.05.2017, 12:19 Новость
Панорама Панорама 25.05.2017, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 145 Комментариев 0
На Сумщине Неофитной не продлили домашний арест
На Сумщине Неофитной не продлили домашний арест
12.05.2017, 12:06 Новость
Панорама Панорама 12.05.2017, 12:06 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 301 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Здоровий крок для міста
06.09.2017, 11:35
admin adminych admin adminych 06.09.2017, 11:35 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 128 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 344 Комментариев 0
Опросы

Как вы оцениваете состояние чистоты города Сумы?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Huawei Nova 2 — смартфон на все случаи жизни
Сегодня, 14:13
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:13 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 25 Комментариев 0
Современный стиль двуспальной кровати: отдаем предпочтение дереву
08.09.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 08.09.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 29 Комментариев 0
Thunderbolt звуковые карты для домашней студии
05.09.2017, 17:01
admin adminych admin adminych 05.09.2017, 17:01 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Боди для новорожденных в Babyhit
17.08.2017, 15:16
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 15:16 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 2
Кредит онлайн на карту: быстро, просто, удобно
17.08.2017, 14:59
admin adminych admin adminych 17.08.2017, 14:59 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 158 Комментариев 0
последние комментарии
ukrop к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Елисей (он же федор сергеев), сам лопухнутый. Какая по твоему власть за годы провозглашения независимости Украины была не воровской ...
Сегодня, 16:33
Сергей Федоров к материалу
Смерть в Сумах: жизнь достала
Саакашвили, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в Украину 10 сентября в 12:00!!! Долой БАНДУ МАРОДЁРОВ, ПРЕДАТЕЛЕЙ и БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Потрошенко-Яйцеголового, ПРОДОЛЖАЮЩИХ дело Януковича его же ...
09.09.2017, 22:24
Сергей Федоров к материалу
Как в Сумах паркуется «элитный эшелон» (фотофакт)
Ой, НЕ СМЕШИТЕ лопухнутые и не делайте С МУХИ СЛОНА. О скапке в чужом глазу ВЕРЕЩАТ чтобы НЕ ЗАМЕЧАЛИ БРЕВНО ...
09.09.2017, 22:06
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII