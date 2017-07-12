В октябре исполнится год со дня, когда Кабмин отменил госрегулирование цен на социальные товары. За это время большинство товаров подорожали на 30-45%, — сообщает РИА Новости Украина
Как за год изменились цены в Украине (инфографика)
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