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Как за год изменились цены в Украине (инфографика)

Сегодня, 11:15 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Как за год изменились цены в Украине (инфографика)

В октябре исполнится год со дня, когда Кабмин отменил госрегулирование цен на социальные товары. За это время большинство товаров подорожали на 30-45%, — сообщает РИА Новости Украина

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