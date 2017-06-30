Как выросли цены на алкоголь в Украине (инфографика)

Решение правительства Украины о повышении минимальных оптовых и розничных цен на алкогольные напитки с субботы, 9 сентября, вступает в силу. Стоимость пол-литра самой бюджетной водки в магазине увеличится на 14% или на 9,77 гривны, до 79,55 гривны. Раньше пол-литра водки в рознице стояло 69,78 гривны. Также предусмотрено подорожание коньяка, виски, рома, джина и вина. Минэкономики обосновало необходимость повышения цен ростом себестоимости производства алкогольной продукции. Между тем в магазинах накануне подорожания очередей за алкоголем не наблюдалось, — сообщает РИА Новости Украина

Отметим, последнее подорожание алкоголя в Украине произошло в декабре 2016 года. В результате таких мер, в частности, с 2014 года минимальная розничная стоимость водки увеличилась приблизительно в 2,5 раза. В этом году, как и в прошлом, правительство обосновало необходимость повышения цен на алкоголь тем, что они не соответствуют реальным затратам производителей на изготовление и реализацию алкогольных напитков.