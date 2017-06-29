Как Сумы праздновали День города (фото)

Сумы — город простой и неоднозначный. Акции, посвященные Дню города, проводились в течение трех дней — 1, 2 , 3 сентября. Они показали, какие мы все-таки разные, но в чем-то главном единые; простые, но каждый «себе на уме»; счастливые и недовольные каждый по-своему. Мы вынесли на улицы свои креативность и оптимизм, любовь к городу и понимание его несовершенства, проблемы и готовность их решать. Вот что в эти дни увидели и сфотографировали наши журналисты .

Проблемы — на улицу! Не только достижения вынесли сумчане на праздничную Сотню. Среди сувениров и «смаколиків» вполне органично выглядит рекламная площадочка центра профориентации. Тут у нас безработица, а мы с ней боремся, обучаем людей профессиям, которые всегда востребованы: парикмахер, повар, водитель и среди них — фотограф. А набольшая выставка старых фотокамер только привлекает внимание и украшает праздник

Керамист-волонтер. Известный в городе мастер по керамике Петр Гордиенко на любом массовом мероприятии присутствует со своей продукцией: вазочки, мини-скульптурки, медальоны, свистульки. На этот раз группа волонтеров заказала ему несколько специфических свистулек, имитирующих крик кукушки. Для бойцов АТО. Говорят, что если звонить по телефону — моментально прилетает мина. А если подавать сигналы старым дедовским способом — современная техника не засечет.»Життя — воно по кругу йде!» — заметил Петро Якович, которому тоже довелось стать волонтером без отрыва от привычного дела

«Жизнь ходульная!» Всю нашу жизнь ходульной назвал кто-то из публики,настроенный на саркастический лад. Может быть, он и прав, если рассматривать наше существование за вычетом праздников. Но уж если наступила торжественная дата, то не мешает намекнуть людям, что на самом деле они высокие, только стесняются собсвенного роста. Эти отважные каскадеры взяли на себя такую миссию — рост показать. Их фотографировали, фотографировались с ними, особенно восхищались дети

Ангел у Альтанки. Нет, не вверх ногами, смотреть нужно именно так. Бедняга, вероятно, рухнул. Это одна из множества фоторабот, выставленных у Альтанки сумскими фотографами. Выставку под открытым небом, развернутую в сквере около Альтанки, посетили все, кто пришел поучаствовать в праздновании Дня города. В самом деле, было на что посмотреть, а это — только пример

Чем богаты. Все-все, чем богат наш благословенный город, было вынесено для всеобщего обозрения и воспитания чувства самоуважения у сумчан. Вышиванки соседствовали с медом, разделочные доски из настоящего карпатского бука — с тапочками, сахарная вата и свистульки — все рядом. А вот самый контрастный фрагмент ярмарки — макаронные изделия и сувениры в украинском стиле

Ах, любовь! Новый объект, символизирующий любовь к городу Сумы. Чью, собственно, любовь? Тех, кто фотографируется, — это бесспорно. Среди них взрослые и дети, сумчане и много гостей, вдруг полюбивших наш город. Только вот в изготовлении этих букв любви не просматривается — не то чтобы криво получилось, но непропорционально как-то. Это подтвердит любой художник, занимающийся разработкой шрифтов. На данный момент большие буквы уже исписаны буквами поменьше, складывающимися в неприличные слова. «І так любов бува!» — как говорила одна бабушка

Веселье и милосердие. Благотворительный фонд «Хесед Хаим » организовал танцы у Альтанки. Тацевать начинали профессионалы, показывая, как это весело и несложно. Потом к танцам приглашали присоединиться всех желающих, что особенно нравилось сумчанам младшего поколения. На фоне этого подвижного веселья проводилась благотворительная акция по сбору средств в пользу онкобольных детей — свет с напоминанием о тени

Единство в многообразии. Такие акции у нас всегда отличались пестротой асортимента — каждый выносит то, что у него есть, и все, собранное вместе, приобретает иное качесво. Если пройтись по главной улице в такое время, то даже в пасмурную погоду, даже в условиях постоянного кризиса создается впечатление изобилия и бьющей через край жизненной энергии. А изделия иногда можно встретить эксклюзивные — из простого материала лозы получаются аристократические вещи



Осваиваем технику.После показательного марша по центральным улицам города военную и строительную технику выставили для ознакомления на пл. Независимости. Праздник праздником, а война продолжается — вот о чем напоминает эта внушительная демонстрация. Первыми знакомиться с образцами машин стали, конечно же, дети. Не видеть бы им войны и на «бэтээрах» кататься только на учениях!



Библиотеки на улице. Сумская ЦБС присоединлась к праздничной выставке-ярмарке. Очень полезно напомнить людям, что кроме интернета существуют книги, а городские библиотеки являются не только книгохранилищами, но и оборудованы компьютерами, чтобы к интернету могли получить доступ все, кто в нем нуждается

Чудо на память. Несложная, но необычная игрушка — лучший подарок ко Дню города. В этот день у многих взрослых лица были все-таки серьезные, со следами дум и забот. Зато дети любую мелочь, каждый неожиданный фокус воспринимали непосредственно и живо, как полагающийся им от жизни подпрок

Золото Сум. Сумская ЦБС в рамках всеобщего праздника, но днем раньше провела традиционную итоговую акцию проекта «Золото рідного міста». Уже седьмой раз по инициаитиве сотрудников ЦБС в стенах городской библиотеки им. Т. Шевченко поздравляли семейные пары, которые прожили вместе 50 и более лет. Самая «золотая» пара в этом году пращздновала 60-летие свадьбы. Всего на торжество пришли 15 пар, и еще пяти парам сотрудники ЦБС доставили поздравления и подарки на дом



Историческо-техническое погружение. Вторая выставка-конкурс масштабных моделей на Кубок мэра города собрала 60 участников из Украины и Молдовы. Это хобби требует полного погружения в мир, в котором создавался и «жил» прототип экспоната. Во время создания образцов автор досконально изучает историю, технические характеристики оригинала. Особое внимание уделяется безупречному соответствию всех деталей, и порой от мастера требуется ювелирная точность, сноровка

Технические изюминки выставки. Самый объемный экспонат выставки представили умельцы из Сумского центра НТМ. Это — копия танка Т-34 из кинофильма «Четыре танкиста и собака», известного по прозвищу Рудый. Его масштаб 1:11, к тому же это действующая радиоуправляемая модель, что привело в восторг и взрослых, и юных посетителей. А самые миниатюрные модели сделали тоже наши земляки, выступавшие в категории «юниоры». Они смастерили самолетики марки «Мессершмит» в масштабе 1:144, которые могут легко приземлиться на ладони самого автора

Сладострастное восхищение. На именины города участники конкурса на звание «Лучший кондитер» испекли целую коллекцию оригинальных тортов. Естественно, что сладкий конкурс состоялся возле памятника рафинаду, где самая целевая аудитория — детвора — смогла продегустировать все кремово-шоколадные номинации

Главный ингредиент — любовь. В сладком конкурсе взяли участие представители ресторанов и кафе, а также учащиеся профессиональных училищ. Зрители и жюри с восхищением узнавали местные достопримечательности, которые обрели такое вкусное и красивое воплощение. Как говорили сумские кондитеры, их работы — это признание в любви родному городу и его жителям

Кулинарные номинации. Участники конкурса проявили высокий профессионализм и приятно удивили горожан, представляя творческие работы в номинациях «Родной город Сумы», «Сказочный мир, или мое детство», «Сладкие фантазии» и «Художественные работы из пряничного теста»

Праздничный креатив. В первой половине дня на праздничных площадках в городе было много молодых семей с детьми. Подрастающее поколение сумчан оказалась очень креативным и с удовольствием присоединялось к конкурсам, соревнованиям, которые стартовали буквально каждый час

Сильны духом. Возле областного театра соревновались атлеты, которые представляли Ассоциацию богатырского многоборства и Федерацию пауэрлифтинга. Примечательно, что на помосте выступали и девушки, и судя по тому, какие тяжести они преодолевали, причислить их к слабому полу нелогично

Неповторимый момент — победа. Церемонию награждения проводил заслуженный мастер спорта, многоразовый обладатель титула чемпиона Европы в жиме штанги лежа Павел МОГИЛЬНИКОВ

«Панорама» №37