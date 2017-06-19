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Как в Сумах утепеляют мост (фото)

Сегодня, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Город, ЖКХ, Мнение, Общество, Технологии Регион: Сумы
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Жители стали сомневаться, что утепление теплотрассы под Харьковским мостом, проводится согласно нормативов.
«Утепление теплотрассы по Харьковском мосту… Реакция есть… Миллион спишут. Каково качество?» — задался вопросом на своей странице Фейсбук сумчанин Владимир Дворниченко, который отснял материалы и сам процесс утепления. Сомнения у жителей вызвала толщина используемого утеплителя. «То, что они делают — без вариантов неправильно», — поддержал этот пост своим комментарием Юрий Онанченко.

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