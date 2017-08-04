Как в Сумах пьяная женщина без прав заехала в лесок (фото)

Патрулируя улицу Владимирскую в лесной зоне, экипаж патрульных заметил автомобиль Chrysler 300, который имел механические повреждения.

Полицейские увидели, что легковушка допустила наезд на дерево. У автомобиля находилась 53-летняя женщина, которая сообщила, что она не справилась с управлением и наехала на препятствие. Она сразу призналась патрульным, не имеет водительского удостоверения, так как не получала его.

Во время общения, полицейские заметили, что она имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое в присутствии свидетелей проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у нее 1,99 промилле алкоголя.

На место ДТП прибыл владелец автомобиля, который допустил нетрезвую женщину к управлению своим транспортным средством.

В общем, инспекторы составили 4 админматериалы 130 (управление в состоянии опьянения), 126 (управление транспортным средством, лицом, не имеющим права управления) и 124 (совершение ДТП) КУоАП — на женщину и 130 (передача права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения) КоАП — на владельца авто, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.