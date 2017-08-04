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Как в Сумах пьяная женщина без прав заехала в лесок (фото)

Сегодня, 16:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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Патрулируя улицу Владимирскую в лесной зоне, экипаж патрульных заметил автомобиль Chrysler 300, который имел механические повреждения.
Полицейские увидели, что легковушка допустила наезд на дерево. У автомобиля находилась 53-летняя женщина, которая сообщила, что она не справилась с управлением и наехала на препятствие. Она сразу призналась патрульным, не имеет водительского удостоверения, так как не получала его.
Во время общения, полицейские заметили, что она имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование, которое в присутствии свидетелей проводилось с помощью алкотестера, зафиксировало у нее 1,99 промилле алкоголя.
На место ДТП прибыл владелец автомобиля, который допустил нетрезвую женщину к управлению своим транспортным средством.
В общем, инспекторы составили 4 админматериалы 130 (управление в состоянии опьянения), 126 (управление транспортным средством, лицом, не имеющим права управления) и 124 (совершение ДТП) КУоАП — на женщину и 130 (передача права управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения) КоАП — на владельца авто, — сообщает пресс-служба патрульной полиции Сум.

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