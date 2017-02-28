Как под гипнозом: мошенничество в Сумах

В Сумах две злоумышленницы под предлогом «снятия порчи» выманили у пенсионерки — 74-летней жительницы города Тростянец 51 тыс. грн, а также три золотые цепочки с крестиком, серьги и кольцо с бриллиантом.

В областном центре она находилась на лечении, а когда она вышла на улицу, чтобы пройтись по магазинам, к ней подошли две незнакомые женщины и рассказали о ее проблемах со здоровьем и о том, что на ней порча.

«Незнакомки говорили, что помогут женщине избавиться от проклятия, если у нее есть деньги и золотые изделия, рассказывали ужасные истории о болезни, связанные с порчей. И настолько заморочили голову пенсионерке, что та согласилась на такси доехать домой, в Тростянец, забрать все деньги и ценности и обратно вернуться в Сумы», — говорится в сообщении отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Сумской области

Пострадавшая признает, что была словно под гипнозом незнакомок, которые, получив в руки 51 тыс. грн и золотые изделия, быстро провели «обряд»: походили вокруг нее, пошептали, а потом отдали мешочек якобы с ее вещами и быстро ушли. Когда женщина развернула мешочек, то вместо денег и золота обнаружила камешки и бумагу, с которыми и пошла к правоохранителям.

По факту мошенничества сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины и устанавливают местопребывание злоумышленниц.