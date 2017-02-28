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Как под гипнозом: мошенничество в Сумах

Сегодня, 10:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Происшествия Регион: Сумы
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Как под гипнозом: мошенничество в Сумах

В Сумах две злоумышленницы под предлогом «снятия порчи» выманили у пенсионерки — 74-летней жительницы города Тростянец 51 тыс. грн, а также три золотые цепочки с крестиком, серьги и кольцо с бриллиантом.
В областном центре она находилась на лечении, а когда она вышла на улицу, чтобы пройтись по магазинам, к ней подошли две незнакомые женщины и рассказали о ее проблемах со здоровьем и о том, что на ней порча.
«Незнакомки говорили, что помогут женщине избавиться от проклятия, если у нее есть деньги и золотые изделия, рассказывали ужасные истории о болезни, связанные с порчей. И настолько заморочили голову пенсионерке, что та согласилась на такси доехать домой, в Тростянец, забрать все деньги и ценности и обратно вернуться в Сумы», — говорится в сообщении отдела коммуникации главного управления Национальной полиции в Сумской области
Пострадавшая признает, что была словно под гипнозом незнакомок, которые, получив в руки 51 тыс. грн и золотые изделия, быстро провели «обряд»: походили вокруг нее, пошептали, а потом отдали мешочек якобы с ее вещами и быстро ушли. Когда женщина развернула мешочек, то вместо денег и золота обнаружила камешки и бумагу, с которыми и пошла к правоохранителям.
По факту мошенничества сотрудники полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины и устанавливают местопребывание злоумышленниц.

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