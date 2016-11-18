Как обезьяна прославила Сумы (фото)

Анализ покупок в системе Prozorro привлек более пристальное внимание к нашему областному центру чем все PR-акции

После того,как в эфире Громадського аналитик Transparency International Виктор Нестуля заявил, что управление науки и образования Сумского горсовета пыталось купить экзотических животных, только ленивый не иронизировал, зачем Сумскому горсовету обезьяна и змеи. Оказалось, что обезьяна (беловуха-игрунка, или бурый капуциа) и две змеи (королевская или молочная) понадобились Сумскому центру эколого-натуралистического творчества. И за них в управлении науки и образования готовы были отдать 50 тыс. грн. Продавцов таких экзотов не нашлось.

В итоге юным натуралистам купили зеленую карликовую 8-месячную обезьяну Машу, которую с удовольствием кормят и фотографируют дети. Как выяснили журналисты, животное куплено в рамках городской Комплексной программы охраны окружающей среды на 2016-2018 годы, предусматривающей ежегодно по 50 тыс. грн. на создание экспозиции редких и исчезающих животных в ботаническом саду «Юннатовский».

фото ЦЭНТУМ

Среди друзей. В Сумском центре эколого-натуралистического находятся 80 видов животных

Саша Белая, «Панорама» №6