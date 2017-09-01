Как на Сумщине снимали НДСные сливки

В Сумской области сотрудники налоговой милиции разоблачили уклонение от уплаты более 45 млн грн НДС, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что служебные лица одного из сумских предприятий, которое занимается производством жиров, в период с января 2016 по январь 2017 провели ряд операций с сомнительными контрагентами, вследствие чего безосновательно завысили налоговый кредит по НДС.

Такие действия привели к уклонению от уплаты более 45 млн. грн. НДС.