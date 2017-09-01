В Сумской области сотрудники налоговой милиции разоблачили уклонение от уплаты более 45 млн грн НДС, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что служебные лица одного из сумских предприятий, которое занимается производством жиров, в период с января 2016 по январь 2017 провели ряд операций с сомнительными контрагентами, вследствие чего безосновательно завысили налоговый кредит по НДС.
Такие действия привели к уклонению от уплаты более 45 млн. грн. НДС.
Как на Сумщине снимали НДСные сливки
Сегодня, 14:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
В Сумской области сотрудники налоговой милиции разоблачили уклонение от уплаты более 45 млн грн НДС, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
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