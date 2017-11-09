Как на Сумщине прощались с погибшим бойцом (видео)

10 ноября в последний путь провели военнослужащего 58 ОМПБр Валентина Ничвидюка, погибшего в зоне проведения АТО. У МБК «Звездный» собрались несколько сотен конотопчан.

Старший лейтенант Валентин Ничвидюк был командиром взвода первой роты (15 отдельный мотопехотный батальон). Он погиб вместе с Антоном Мишкой в ночь на 8 ноября во время выполнения боевой задачи. По информации журналиста Андрея Цаплиенко, в составе сводной группы военнослужащие остановили проход вражеских диверсантов.

Похоронили Валентина Ничвидюка на Выровском кладбище.

Напомним, в Конотопе объявили трехдневный траур.

По материалам 05447 и ТопКонотоп, видео-репортаж с места событий провели Геннадий Тарасенко и Олег Овдей.

