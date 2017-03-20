Как избежать напасти в Сумах

Троица, или «Зелена неділя», как называют этот праздник в народе, будет отмечаться сумчанами в воскресенье.

Праздник Святой Троицы, который всегда отмечается на 50-й день после Пасхи, приходится в этом году на воскресенье, 4 июня. В день Святой Троицы в православных храмах совершается одна из наиболее торжественных и красивых служб в году. На 50-й день после Пасхи Святой Дух сошел на Апостолов в виде языков пламени. Апостолы, чувствуя в себе божественный огонь, прославляли Бога на неизвестных им ранее языках. Так они обрели знание, которое было необходимо для проповеди христианства по всему миру.

В праздник Троицы по традиции пол храмов и домов устилают свежескошенной травой, иконы украшают березовыми или кленовыми ветвями, а зелено-золотой цвет церковных облачений священников символизирует животворящую и обновляющую силу Святого Духа.

Почему украшают травами церкви и дома

Этот обычай прошел сквозь века и сегодня зеленые ветви и трава символизируют победу духа над тленом.

Домашние обряды на Троицу

В народе к Троице тщательно готовились: мыли и убирали дом и двор, готовили праздничное угощение для родных и близких. Детей отправляли заготавливать траву и ветви. В этот день пекли пироги с яйцом и молодой зеленью, плели венки из березы и цветов, приглашали гостей.

Девушки надевали самые лучшие свои наряды: считалось, что знакомство и сватовство на Троицу сулят счастье в семейной жизни. В это же время девушки совершали обряд кумовства: целовались друг с другом через березовые венки и становились сердечными подружками.

Что святят в церкви

По народной традиции принято святить в храме травы и букеты полевых цветов, а потом положить их в доме возле икон. Считалось, что Троицкие освященные травы берегут дом от пожара, не дают завестись в доме нечисти. Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней: считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается.

В этот день есть свои традиции, приметы и запреты. Что нельзя делать в этот праздник, выяснил 24tv.ua.

Считается, что на Троицу не стоит назначать свадьбу – якобы ничего хорошего такую семью не ждет.

Также в этот день запрещается шить, печь и работать на огороде. Стоит отметить, что Троица совпадает с окончанием тяжких трудов и подготовкой к уборке урожая.

Тех людей, кто не отдыхает в этот день, по поверьям, ждут напасти: у тех, кто пашет, скот падет, у тех, кто сеет, град побьет посевы. У тех, кто прядет шерсть, овцы заблудятся.

Духов День – это следующий день после Троицы, когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней сокровище. Якобы земля в этот день обязательно подарит хорошему человеку что-то ценное.

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа – мавки и русалки, поэтому нежелательно одному идти в лес или на поле. Также нельзя водить в лес скот. А еще на Троицу нельзя купаться, иначе, по древним поверьям, русалки.

Собранные на Троицу травы сушили и использовали при лечении болезней: считалось, что сила лекарственных растений в эти дни усиливается

Любисток. Фото: pixabay

В 2017 году Троица выпадает на 4 июня. В этот день в церкви принято святить травы и букеты из веток березы или клена.

О том, как возник это обычай, какие освященные травы обладают целебные свойствами и какие растения непременно должны быть в букете, знает Лиза.

Какие же травы входят в букет для освящения на Троицу?

Чабрец (или тимьян ползучий)

В старину считали, что это растение дарует людям силу и спокойствие душевное. Еще в Древнем Риме тимьян добавляли в купель солдатам, чтобы те были отважными и не теряли голову в бою.

Чабрец сушили и клали в подушки – для крепкого сна. Женщины зашивали сушеный чабрец с ладанку и давали мужу: считалось, что он успокаивает буйных нравом.

В народной медицине чабрец применяют как отхаркивающее, потогонное, успокаивающее, обеззараживающее и болеутоляющее средство. Отвар из чабреца может помочь в борьбе с алкоголизмом, уменьшить боли желудка, кишечника и боли в суставах.

Полынь (чернобыльник)

По преданиям «трава окаянная» отпугивает нечисть от дома, не дает заводиться мышам и тараканам, оберегает от сглаза. Полынные настои успокаивают нервы, хорошо влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, регулируют менструальный цикл.

Аир («ангельская трава»)

Считалось, что троицкий аир имеет лечебную силу: он обеззараживает помещения, дарует положительную энергетику, лечит простудные заболевания. Настойкой аира лечили зубную боль и воспаления десен, а добавив в него сушеные ноготки и корень лопуха, споласкивали волосы — для их укрепления и роста.

Любисток

В старину не было двора, где бы не рос любисток. В отваре любистка купали младенцев, в венки невест обязательно вплетали веточку.

Любисток зашивали с изнаночной стороны в подол подвенечного платья (чтобы супруг страстно любил свою вторую половинку); носили как оберег от любого вида колдовства и порчи.

Это растение традиционно считалось оберегом любви, женской травой. Отвары и чаи из любистка — прекрасное мочегонное, сердечное, отхаркивающее, очищающее и болеутоляющее средство. Свежими листьями можно снять головную боль, приложив чуть потертый лист ко лбу.

Мята

Знаете ли вы, что в старину для привлечения покупателей купцы окуривали дымом сухой мяты торговые места? Таким умиротворяющим, расслабляющим и успокаивающим действием обладает это растение!

А хозяйки добавляли мяту в салаты: считалось, что мятный аромат поднимает настроение и способствует оживленной застольной беседе. Мятный чай благоприятно действует при нервных и сердечных болезнях, возвращает тонус организму при упадке сил, утоляет зубную боль и освежает ротовую полость (даже устраняет запах алкоголя), — сообщает Сегодня

По материалам украинских СМИ

http://www.segodnya.ua/life/lsociety/troica-2017-kakie-travy-svyatyat-v-cerkvi-1026081.html