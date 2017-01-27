Кадры Сумщины: оборотни в погонах (фото)

Мздоимство заместителя вывело на скрытые «резервы» руководителя. Замначальника райотдела полиции систематически требовал от предпринимателя неправомерную выгоду, а его шеф хранил в кабинете валюту и золотые слитки, а дома — оружие и флаг РФ.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления внутренней безопасности в Сумской области Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в рамках уголовного производства задокументирован факт систематического вымогательства заместителем начальника Шосткинского отдела полиции неправомерной выгоды.

Милиционер, который имеет специальное звание майор полиции, обязал физическое лицо платить ему ежемесячно определенную сумму за беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности. 21 марта предприниматель через посредника передал для полицейского 7000 грн.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, — сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Проведен ряд следственных действий, направленных на установление других правоохранителей, причастных к указанному преступлению. В частности проведено санкционированный обыск в кабинете и в доме начальника указанного отдела полиции.

Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штык-ножи и флаг Российской Федерации. В кабинете милиционера, который имеет специальное звание полковник полиции, обнаружено и изъято 21,5 тыс долларов США, 150 Евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекцию монет.

В настоящее время начато досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).