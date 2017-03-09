Кадры Сумщины: оборотней уволили из полиции

Двух руководителей полиции Шостки уволили из рядов Национальной полиции. Об этом сообщил глава полиции Сумщины Николай Лушпиенко во время расширенного совещания, состоявшегося сегодня в Главном управлении полиции области.

На совещание были приглашены руководители структурных подразделений ГУНП, территориальных отделов и отделений полиции, их заместители. Один из вопросов, который был вынесен на рассмотрение совещания — чрезвычайное событие, имевшее место 21 марта с участием отдельных работников Шосткинского отдела полиции.

Николай Лушпиенко сообщил, что по результатам назначенного служебного расследования данного происшествия и выявленным фактам нарушений служебной дисциплины, он отдал приказ об увольнении из рядов полиции руководителя Шосткинского отдела и его заместителя.

Исполнять обязанности начальника Шосткинского отдела полиции отныне будет подполковник полиции Валерий Строкач, который до этого назначения занимал должность заместителя уголовного розыска ГУНП области.

Начальник ГУНП акцентировал внимание присутствующих в зале руководителей территориальных подразделений необходимость соблюдения работниками полиции дисциплины и законности, как при исполнении служебных обязанностей, так и вне службы, а также на недопущении ими совершения преступлений и коррупционных деяний, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области