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Кадры Сумщины: оборотней уволили из полиции

Сегодня, 17:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: оборотней уволили из полиции

Двух руководителей полиции Шостки уволили из рядов Национальной полиции. Об этом сообщил глава полиции Сумщины Николай Лушпиенко во время расширенного совещания, состоявшегося сегодня в Главном управлении полиции области.
На совещание были приглашены руководители структурных подразделений ГУНП, территориальных отделов и отделений полиции, их заместители. Один из вопросов, который был вынесен на рассмотрение совещания — чрезвычайное событие, имевшее место 21 марта с участием отдельных работников Шосткинского отдела полиции.
Николай Лушпиенко сообщил, что по результатам назначенного служебного расследования данного происшествия и выявленным фактам нарушений служебной дисциплины, он отдал приказ об увольнении из рядов полиции руководителя Шосткинского отдела и его заместителя.
Исполнять обязанности начальника Шосткинского отдела полиции отныне будет подполковник полиции Валерий Строкач, который до этого назначения занимал должность заместителя уголовного розыска ГУНП области.
Начальник ГУНП акцентировал внимание присутствующих в зале руководителей территориальных подразделений необходимость соблюдения работниками полиции дисциплины и законности, как при исполнении служебных обязанностей, так и вне службы, а также на недопущении ими совершения преступлений и коррупционных деяний, — сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области

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