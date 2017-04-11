5 мая коллективу Третьей специализированной психиатрической больницы в Глухове представили нового главврача. «Поздравляю Шуляк Галину Ивановну и коллектив учреждения с этим событием. Желаю плодотворной работы, профессиональных достижений и весомых результатов в работе!», — написал на своей странице в фейсбуке начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко и выложил фото.
Решение о назначении было принято 28 апреля на сессии Сумского облсовета. Депутаты проголосовали за трехлетний контракт с Галиной Шуляк: с 3 мая 2017 г. по 3 мая 2020 г.
Галина Шуляк последние 13 лет руководила неврологической службой Глуховской ЦРБ.
Кадры Сумщины: новый главврач в Глухове
5 мая коллективу Третьей специализированной психиатрической больницы в Глухове представили нового главврача. «Поздравляю Шуляк Галину Ивановну и коллектив учреждения с этим событием. Желаю плодотворной работы, профессиональных достижений и весомых результатов в работе!», — написал на своей странице в фейсбуке начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко и выложил фото.
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