Кадры Сумщины: новый главврач в Глухове

5 мая коллективу Третьей специализированной психиатрической больницы в Глухове представили нового главврача. «Поздравляю Шуляк Галину Ивановну и коллектив учреждения с этим событием. Желаю плодотворной работы, профессиональных достижений и весомых результатов в работе!», — написал на своей странице в фейсбуке начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко и выложил фото.

Решение о назначении было принято 28 апреля на сессии Сумского облсовета. Депутаты проголосовали за трехлетний контракт с Галиной Шуляк: с 3 мая 2017 г. по 3 мая 2020 г.

Галина Шуляк последние 13 лет руководила неврологической службой Глуховской ЦРБ.