Кадры Сумщины: назначение в Лебедине

Начальником Лебединского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области по результатам конкурса назначен Скварча Александр Анатольевич.

Как сообщает сайт Лебединского горсовета, Александр Скварча родился в семье ветеринаров. В 2003 году окончил СШ №5 и поступил в Сумской национальный аграрный университет на факультет «Ветеринарная медицина». С 2008 по 2014 год работал в Лебединской участковой больнице. С 2014 года непрерывно занимался ветеринарной практикой

В 2017 году подал заявление, прошел конкурсный отбор на занятие вакантной должности начальника Лебединского районного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области и выиграл его. Назначен на должность приказом начальника Главного управления от 30 октября.