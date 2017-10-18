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Кадры Сумщины: назначение в Лебедине

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: назначение в Лебедине

Начальником Лебединского районного управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области по результатам конкурса назначен Скварча Александр Анатольевич.
Как сообщает сайт Лебединского горсовета, Александр Скварча родился в семье ветеринаров. В 2003 году окончил СШ №5 и поступил в Сумской национальный аграрный университет на факультет «Ветеринарная медицина». С 2008 по 2014 год работал в Лебединской участковой больнице. С 2014 года непрерывно занимался ветеринарной практикой
В 2017 году подал заявление, прошел конкурсный отбор на занятие вакантной должности начальника Лебединского районного управления Главного управления Держпродспоживслужбы в Сумской области и выиграл его. Назначен на должность приказом начальника Главного управления от 30 октября.

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