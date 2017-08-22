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Кадры Сумщины: Ильченко получил назначение

Сегодня, 13:25 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Кадры Сумщины: Ильченко получил назначение

4 сентября коллективу ГП «Экспертно-технический центр Гоструда» представили нового руководителя. Им стал Николай Ильченко, который имеет большой управленческий опыт работы.
Николай Ильченко родился в 1965 г. в с. Викториновка Бурынского района. Закончил Харьковский региональный институт госуправления Украинской академии госуправления по специальности «госуправление».
Работал первым зампредом Путивльской райгосадминистрации, возглавлял Глуховскую райгосадминистрацию и Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.

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