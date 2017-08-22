Кадры Сумщины: Ильченко получил назначение

4 сентября коллективу ГП «Экспертно-технический центр Гоструда» представили нового руководителя. Им стал Николай Ильченко, который имеет большой управленческий опыт работы.

Николай Ильченко родился в 1965 г. в с. Викториновка Бурынского района. Закончил Харьковский региональный институт госуправления Украинской академии госуправления по специальности «госуправление».

Работал первым зампредом Путивльской райгосадминистрации, возглавлял Глуховскую райгосадминистрацию и Сумское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины.