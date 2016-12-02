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Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков

Сегодня, 18:51 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Кадры Сум: чем Вегера, Сытник и Шилов «вдохновили» силовиков

Мониторинг расходования бюджетных средств дает свои результаты. В блогах на «Украинской правде» руководитель отдела противодействия коррупции Центра «Эйдос» Глеб КАНЕВСКИЙ проанализировал «наработки» активистов и силовиков.

В Сумах активісти разом з прокуратурою зворушили одразу кілька «бізнесів» місцевих чинуш в сфері ЖКГ – Рух «Під контролем»
Нікого не здивуєш новинами про хвацьких слуг народу, які роблять «бізнес» на ресурсах громади. Та таких новин може бути менше, якщо свідомі платники податків візьмуться системно моніторити, куди витрачаються бюджетні гроші в їх містах.
Так в далекому від столиці місті Суми прокурори при ініціативі місцевих активістів Руху «Під контролем» скерували до суду одразу 4 адміністративні протоколи про корупційні правопорушення депутата міської ради від ВО «Батьківщина» Олександра Вегера. Хто із Сум, той знає: Вегера – це дійсно легендарний комунальник міста. З середини 80-их років минулого століття працював на різних посадах в системі ЖКГ. Від 2000 року очолює ключове дорожнє комунальне підприємство «Шляхрембуд» Сумської міської ради. Вже тричі поспіль обирався до тієї ж міськради від партії «Батьківщини», яка тримає владу в обласному центрі.

Довготривале керування підприємством, призвело до того, що «Шляхрембуд» фактично перетворився на родинне гніздо Вегер. Згадані протоколи в суд направлені через прийняття на роботу, заохочення та преміювання доньки та зятя Вегери, які працюють начальниками відділів даного КП. Не зайвим згадати, що ще 2 протоколи відносно Олександра Вегера складено трохи раніше через оренду елітного джипа Тойота Ленд Крузер для підприємства у своєї ж дружини. Місячна вартість оренди автівки становила понад 10 тисяч гривень, не враховуючи витрат на страхування, ремонт, заміну запчастин тощо.
Керівник іншого комунпідприємства «Сумижилкомсервіс» Сергій Ситник, який на останніх виборах намагався проскочити до міської ради від партії «За України!» відзначився в іншій історії. Прокуратурою Сумської області заявлено позов до суду для визнання недійсними тендеру КП «Сумижилкомсервіс» на придбання бульдозеру за 1,6 мільйони гривень. Торги, з яких підлеглі Ситника викинули пару дешевших пропозицій, були проведені ще влітку до запровадження Prozorro. При чому найдешевшу пропозицію на вісімсот тисяч гривень відхилили через відсутність «довідки, в якій не зазначено, що бульдозер Т-170 або еквівалент є новим не раніше 2015 року випуску, у заводському виконанні». Таким чином один папірець збільшив видатки сумчан в два рази.
Паралельно триває кримінальне провадження відкрите прокуратурою щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради, яке майже 10 років очолює інший депутат-тимошенківець Віталій Шилов. Протягом минулого року управління капбуду сплатило 26,4 мільйони гривень за реконструкцію колектору, яка фактично не була завершена. При чому, чиновники замість того, аби вимагати завершення робіт, не придумали нічого ліпшого, як укласти новий контракт вже на 24,4 мільйони гривень на ремонт того ж колектора. Нині тривають комплексна будівельно-технічна та товарознавча експертизи. Хтивим чиновникам загрожує до 8 років позбавлення волі.

Наведені вище історії Україна могла б і не дізнатися, якби не допитливість сумських активістів. Та чи є гарантії, що прямо зараз в інших містах хвацькі слуги народу не збагачують власні маленькі сім’ї коштом громад? Звичайно таких гарантій ніхто не дасть. Тому, закочуйте рукави, шановні платники податків. І починайте перевіряти, хто і як розпоряджається комунальними ресурсами саме у ваших містах.

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