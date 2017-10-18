Избиение журналиста в Сумах: рассмотрение продолжат 8 декабря

13 ноября состоялось заседание Ковпаковского суда по обвинению в избиении главного редактора газеты «Панорама» Евгения Положия. Рассмотрение дела отложено до 10:15 8 декабря для допроса свидетелей.

Подробности в сюжете UA Суми.



Напомним, в ночь на 16 апреля 2014 во дворе собственного дома причинены телесные повреждения известному журналисту, общественному активисту, главному редактору газеты «Панорама» Евгению Положию.

22 мая жителю г. Сумы сообщено о подозрении в совершении хулиганства и умышленного телесного повреждения средней тяжести журналисту. Обвиняемому инкриминируется совершение противоправных действий по ч. 1 ст.122, ч. 2 ст. 296 УК Украины.

13 октября 2015 г. в Ковпаковском районном суде г. Сумы приступили к рассмотрению дела по сути.