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Избиение журналиста в Сумах: рассмотрение продолжат 8 декабря

Сегодня, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Избиение журналиста в Сумах: рассмотрение продолжат 8 декабря

13 ноября состоялось заседание Ковпаковского суда по обвинению в избиении главного редактора газеты «Панорама» Евгения Положия. Рассмотрение дела отложено до 10:15 8 декабря для допроса свидетелей.
Подробности в сюжете UA Суми.

Напомним, в ночь на 16 апреля 2014 во дворе собственного дома причинены телесные повреждения известному журналисту, общественному активисту, главному редактору газеты «Панорама» Евгению Положию.
22 мая жителю г. Сумы сообщено о подозрении в совершении хулиганства и умышленного телесного повреждения средней тяжести журналисту. Обвиняемому инкриминируется совершение противоправных действий по ч. 1 ст.122, ч. 2 ст. 296 УК Украины.
13 октября 2015 г. в Ковпаковском районном суде г. Сумы приступили к рассмотрению дела по сути.

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