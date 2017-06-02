Избегайте спешки: гороскоп на 3 июля

Следует старательно избегать спешки и раздражительности. Всё, что будет происходить сегодня, подразумевает осторожный и обдуманный подход, главным союзником которого должна стать не интуиция, а железная логика.

Овен:

Овнам в этот день придётся кардинально поменять тактику своего поведения с близкими. Если вы хотите, чтобы родные дали вам положительный ответ на какой-то животрепещущий вопрос, откажитесь от ультимативного тона и ведите себя более дипломатично.

Телец:

Тельцам сегодня предстоит оказать первую медицинскую помощь постороннему человеку. Особа, которую вы вызволите из большой беды, не поскупится на слова благодарности в ваш адрес и в будущем окажет вам ряд очень полезных услуг.

Близнецы:

Близнецов будут преследовать тревожные предчувствия. Их причина вам станет известна из телефонного звонка. Новость о том, что заболел кто-то из родственников, окончательно лишит вас морального равновесия и возможности спокойно уснуть.

Рак:

Ракам в этот день суждено столкнуться с рядом крупным перемен. Сначала вам станет известно о приближающихся кадровых перестановках на месте вашей работы, а вечером вторая половинка объявит вам, что на несколько дней уезжает к родным.

Лев:

Львам сегодня не рекомендуется предлагать свою кандидатуру на выполнение какого-то долгосрочного проекта. Высока вероятность, что вы не завершите это задание в связи со своим переездом, увольнением с занимаемой должности или по вине других веских причин.

Дева:

Девы сегодня получат компрометирующую информацию о ком-то из близких людей. Сначала вы не поверите слухам из сомнительного источника, но все события этого дня подтвердят — столь неприятный факт действительно имеет место быть.

Весы:

Весы сегодня будут наслаждаться своим умело налаженным бытом. Вы почувствуете умиротворение от осознанья того, что ваше личное пространство приобрело уют и неповторимую атмосферу, и причина тому — воплощённый в жизнь ваш личный дизайн-проект.

Скорпион:

Скорпионам сегодня следует проявить особую бдительность, садясь за руль. В дороге вас будут подстерегать различного рода опасности и стрессовые ситуации, по вине которых вы можете поддаться всплеску неконтролируемых эмоций и стать виновником ДТП.

Стрелец:

Стрельцам сегодня категорически противопоказано вступать в споры с вышестоящим руководством. Если вы будете упорно доказывать свою правоту, ваш шеф потеряет привычное спокойствие, взорвётся гневной тирадой, а затем пригрозит, что сократит ваш оклад.

Козерог:

Козерогам 3 июля есть смысл испытать свои силы в принципиально новой сфере деятельности. Все мероприятия, за которые вы возьметесь в этот день, принесут потрясающие результаты и откроют перед вами дверь в новую жизнь.

Водолей:

Водолеи сегодня будут не в меру веселы и энергичны. Выполнив все неотложные служебные задания, вы сами того не замечая начнёте мешать кому-то из своих коллег (человек, который будет от души смеяться над вашими шутками, окажется не способен сосредоточиться на делах).

Рыбы:

Рыбам сегодня придётся многократно подстраиваться под обстоятельства. К вечеру вы придёте к выводу, что составление чёткого распорядка дня — это бесполезное мероприятие, которое не приносит долгожданных плодов.