Панорама / сумы / новости / события / комментарии
03.07 Понедельник

Избегайте спешки: гороскоп на 3 июля

Сегодня, 06:17 Категория: Новость Рубрика: Досуг Регионы: Все
Панорама Панорама
Избегайте спешки: гороскоп на 3 июля

Следует старательно избегать спешки и раздражительности. Всё, что будет происходить сегодня, подразумевает осторожный и обдуманный подход, главным союзником которого должна стать не интуиция, а железная логика.
Овен:
Овнам в этот день придётся кардинально поменять тактику своего поведения с близкими. Если вы хотите, чтобы родные дали вам положительный ответ на какой-то животрепещущий вопрос, откажитесь от ультимативного тона и ведите себя более дипломатично.
Телец:
Тельцам сегодня предстоит оказать первую медицинскую помощь постороннему человеку. Особа, которую вы вызволите из большой беды, не поскупится на слова благодарности в ваш адрес и в будущем окажет вам ряд очень полезных услуг.
Близнецы:
Близнецов будут преследовать тревожные предчувствия. Их причина вам станет известна из телефонного звонка. Новость о том, что заболел кто-то из родственников, окончательно лишит вас морального равновесия и возможности спокойно уснуть.
Рак:
Ракам в этот день суждено столкнуться с рядом крупным перемен. Сначала вам станет известно о приближающихся кадровых перестановках на месте вашей работы, а вечером вторая половинка объявит вам, что на несколько дней уезжает к родным.
Лев:
Львам сегодня не рекомендуется предлагать свою кандидатуру на выполнение какого-то долгосрочного проекта. Высока вероятность, что вы не завершите это задание в связи со своим переездом, увольнением с занимаемой должности или по вине других веских причин.
Дева:
Девы сегодня получат компрометирующую информацию о ком-то из близких людей. Сначала вы не поверите слухам из сомнительного источника, но все события этого дня подтвердят — столь неприятный факт действительно имеет место быть.
Весы:
Весы сегодня будут наслаждаться своим умело налаженным бытом. Вы почувствуете умиротворение от осознанья того, что ваше личное пространство приобрело уют и неповторимую атмосферу, и причина тому — воплощённый в жизнь ваш личный дизайн-проект.
Скорпион:
Скорпионам сегодня следует проявить особую бдительность, садясь за руль. В дороге вас будут подстерегать различного рода опасности и стрессовые ситуации, по вине которых вы можете поддаться всплеску неконтролируемых эмоций и стать виновником ДТП.
Стрелец:
Стрельцам сегодня категорически противопоказано вступать в споры с вышестоящим руководством. Если вы будете упорно доказывать свою правоту, ваш шеф потеряет привычное спокойствие, взорвётся гневной тирадой, а затем пригрозит, что сократит ваш оклад.
Козерог:
Козерогам 3 июля есть смысл испытать свои силы в принципиально новой сфере деятельности. Все мероприятия, за которые вы возьметесь в этот день, принесут потрясающие результаты и откроют перед вами дверь в новую жизнь.
Водолей:
Водолеи сегодня будут не в меру веселы и энергичны. Выполнив все неотложные служебные задания, вы сами того не замечая начнёте мешать кому-то из своих коллег (человек, который будет от души смеяться над вашими шутками, окажется не способен сосредоточиться на делах).
Рыбы:
Рыбам сегодня придётся многократно подстраиваться под обстоятельства. К вечеру вы придёте к выводу, что составление чёткого распорядка дня — это бесполезное мероприятие, которое не приносит долгожданных плодов.

Напечатать Письмо автору Просмотров 51 Комментариев 0

читайте также
Троица: как избежать напасти
Троица: как избежать напасти
02.06.2017, 17:36 Новость
Панорама Панорама 02.06.2017, 17:36 Категория: Новость Рубрики: Мир, Досуг Регионы: Мир, Украина Просмотров 269 Комментариев 0
Вторая мировая война: участники и потери (инфографика)
Вторая мировая война: участники и потери (инфографика)
10.05.2017, 14:14 Новость
Панорама Панорама 10.05.2017, 14:14 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина Просмотров 193 Комментариев 0
Люди Сумщины: бойцу нужна помощь
Люди Сумщины: бойцу нужна помощь
10.05.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 10.05.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 250 Комментариев 0
В одном из микрорайонов Сум заменят сеть
В одном из микрорайонов Сум заменят сеть
10.05.2017, 12:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.05.2017, 12:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 241 Комментариев 0
Провокация в Сумах (фото) 6 фото
Провокация в Сумах (фото)
10.05.2017, 11:11 Новость
Панорама Панорама 10.05.2017, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 684 Комментариев 0
Без столкновений: День 9 мая прошёл в Сумах спокойно (фото) 13 фото
Без столкновений: День 9 мая прошёл в Сумах спокойно (фото)
10.05.2017, 10:13 Новость
Сергей Бондаренко Сергей Бондаренко 10.05.2017, 10:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 402 Комментариев 0
В Сумах из машины выпала девушка
В Сумах из машины выпала девушка
10.05.2017, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 10.05.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Область, Общество Регион: Сумы Просмотров 675 Комментариев 0
На Сумщине в ДТП пострадала несовершеннолетняя (фото) 3 фото
На Сумщине в ДТП пострадала несовершеннолетняя (фото)
10.05.2017, 07:17 Новость
Панорама Панорама 10.05.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 342 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Лендинг от Impulse Design: ультрасовременные решения и креатив
30.06.2017, 10:31
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 10:31 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 10 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 031 Комментариев 0
Опросы

Кому вы доверяете больше всего?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Дизайнерские решения при оформлении ванной комнаты
30.06.2017, 18:36
admin adminych admin adminych 30.06.2017, 18:36 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 30 Комментариев 0
Avia.silpovoyage — удобный сервис для бронирования авиабилетов
27.06.2017, 14:03
admin adminych admin adminych 27.06.2017, 14:03 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 17 Комментариев 0
Где найти лучшие туры на Кипр
26.06.2017, 19:48
admin adminych admin adminych 26.06.2017, 19:48 Категория: Рубрика: Спорт, туризм Регионы: Все Просмотров 38 Комментариев 0
Tissot — надежность, проверенная столетиями
21.06.2017, 13:52
admin adminych admin adminych 21.06.2017, 13:52 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0
«Мо-ко-ко Socks» — настоящее царство носков
15.06.2017, 16:56
admin adminych admin adminych 15.06.2017, 16:56 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
последние комментарии
andreikaandreika к материалу
Нюансы быстрых онлайн-кредитов
Я недавно брал займ на одном ресурсе и меня все устроило.Реально все удобно и просто без заморочек.Деньги на карту получил ...
Сегодня, 00:00
Петро Васильович к материалу
Откройте, полиция!
А коли ти скакав на майдані то на що сподівався? Що незаконно розігнавши яку б то не було, але законну ...
01.07.2017, 18:00
Сергей Федоров к материалу
Откройте, полиция!
И такой БЕСПРЕДЕЛ власти, РОСТ цен, тарифов, ОБНИЩАНИЕ народа и РАЗВОРОВЫВАНИЕ народного Бюджета страны будет продолжаться пока БАРАНЫ, проголосовавшие за ...
24.06.2017, 00:19
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII