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Из Украины в Европу поездом: направления и цены (инфографика)

Сегодня, 12:26 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Безвиз начал действовать, лето еще не жаркое – разве не хороший повод упаковать чемодан или рюкзак и отправиться в туристические путешествия? Если определились куда, на очереди вопрос – чем ехать. Поезда считаются одним из самых демократичных видов транспорта. Журналисты сайта «24″ проанализировали, куда из Украины можно поехать за границу на поезде, и сколько это стоит. А о демократичности цен (указаны в инфографике) судите сами.


Все направления поездов из Украины в Европу:
Поезда из Украины в Польшу
К нашим западным соседям можно поехать из Киева в Варшаву ежедневным поездом №67 (следует через Люблин).
Ежедневный поезд №51 со Львова довезет вас до Пшемысля, Тарнова, Кракова и Вроцлава. А беспересадочный вагон этого же поезда – курсирует в Варшаву.
В Пшемысль также курсирует поезд 705 (Итерсити+), из Киева через Львов.
Также из Ковеля можно добраться поездом №751 в польский город Холм (или Хелм, на сайте УЗ).
Поезд из Украины в Чехию
В Прагу из Киева курсирует ежедневный поезд №771 (беспересадочный вагон), маршрут проходит также через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Мукачево и словацкий Кошице.
Поезд из Украины в Словакию
В город Братислава из Киева тоже следует поезд №771 (беспересадочный вагон), с остановками в Виннице, Хмельницком, Тернополе, Львове, Мукачево, Кошице. Но, в отличие от пражского направления, этот курсирует каждый день, за исключением четвергов и пятниц и 30.08, 13.09 и 15.11.
Поезд из Украины в Румынию
В Бухарест из Киева направляется поезд №117 (беспересадочный вагон «Буковина»), через Винницу, Хмельницкий, Каменец-Подольский, Черновцы.
Поезд из Украины в Венгрию
Из Киева в Будапешт – поезд №81 (беспересадочный вагон), направляется через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Мукачево.
Поезд из Киева в Болгарию
В Варну со Львова в этом году начал курсировать поезд №451, который будет следовать также через Ивано-Франковск и Черновцы.
На сайте УЗ в расписании есть поезд №451 Киев – Варна через Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Черновцы. Согласно графику движения курсировать он начнет с 24.06, а дальше в такие дни: 4,16,28/07 9,19,27/08/2017.
Поезда на восток
В северных и восточных направлениях из Киева отправляются поезда в Россию – Москву, Петербург. В Беларусь – в Минск, Витебск. Из Одессы курсируют поезда: в Беларусь (Гродно, Могилев, Витебск, Минск), Молдову (Кишинев, или Кишинэу на сайте УЗ), Россию (Москва). Из Харькова есть поезда в Баку, Москву, Петербург, Минск. Из Днепра и со Львова – тоже в Москву.

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